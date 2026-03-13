22:03 13.03.2026 (обновлено: 22:05 13.03.2026)
"Ставят баллы от балды": Сихарулидзе резко высказался о судействе в России
"Ставят баллы от балды": Сихарулидзе резко высказался о судействе в России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские судьи ставят завышенные баллы фигуристам на внутренних соревнованиях, что окажет им "медвежью услугу" на международных турнирах, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
"У нас есть мощные судьи, которые судили не одни Олимпийские игры, но четыре года они, конечно, тоже отключены от реальной судейской работы на международных турнирах. Они должны это принять. Я тоже удивляюсь частенько, почему у нас такие высокие оценки на турнирах. Да, я в этом году не замечал такого, чтобы именно по расстановке мест было что-то криво. Ну, во всяком случае, я про лидеров говорю. Это уже хорошо", - заявил Сихарулидзе в интервью в шоу "Каток".
"Но почему такие баллы? Пускай расстановка мест будет такая, как она и должна быть, но только баллы - они действительно завышенные. То есть это действительно от балды. И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. Ну я им говорю: "Чего ему тут сидеть-то? Пусть он выигрывает у Ильи Малинина за короткую программу, в щелчок - вот так". Ну а спортсмен на самом деле совсем без катания. Я гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68", - добавил Сихарулидзе.
Глава ФФККР считает, что после такого судейства российские фигуристы "с ума сойдут" от своих оценок на международных соревнованиях.
"Это медвежья услуга. Был пример, я рассказывал. Спортсмен наш, ему тренер говорит на тренировке: "Слушай, у тебя проблемы есть с вращениями, давай делай десять этих, десять этих". Он говорит: "Какие, не понял, у меня проблемы? У меня за компоненты 9 и 9,5. Какие у меня проблемы?" И я это рассказал судьям. Я говорю: "Вот это поддержка?" У него в реальности, и это опять я гарантирую, ну на семерочку. А он получил 9 и 9,5. И он тренеру говорит: "Какие у меня проблемы?" А вы поймите, это же молодые ребята. Но ты ему не можешь сказать: "Слушай, знаешь что, вообще-то у тебя 7". Он вообще обалдеет", - добавил Сихарулидзе.
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Илья Малинин, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
