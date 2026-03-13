"Ставят баллы от балды": Сихарулидзе резко высказался о судействе в России

"Но почему такие баллы? Пускай расстановка мест будет такая, как она и должна быть, но только баллы - они действительно завышенные. То есть это действительно от балды. И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. Ну я им говорю: "Чего ему тут сидеть-то? Пусть он выигрывает у Ильи Малинина за короткую программу, в щелчок - вот так". Ну а спортсмен на самом деле совсем без катания. Я гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68", - добавил Сихарулидзе.

"Это медвежья услуга. Был пример, я рассказывал. Спортсмен наш, ему тренер говорит на тренировке: "Слушай, у тебя проблемы есть с вращениями, давай делай десять этих, десять этих". Он говорит: "Какие, не понял, у меня проблемы? У меня за компоненты 9 и 9,5. Какие у меня проблемы?" И я это рассказал судьям. Я говорю: "Вот это поддержка?" У него в реальности, и это опять я гарантирую, ну на семерочку. А он получил 9 и 9,5. И он тренеру говорит: "Какие у меня проблемы?" А вы поймите, это же молодые ребята. Но ты ему не можешь сказать: "Слушай, знаешь что, вообще-то у тебя 7". Он вообще обалдеет", - добавил Сихарулидзе.