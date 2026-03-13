18:33 13.03.2026
ФАС проверяет экономическую обоснованность тарифов на ЖКХ
ФАС РФ продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.03.2026
ФАС продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ФАС РФ продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги, сообщает ведомство.
"ФАС продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги. Общая сумма экономически необоснованных средств, определенных к исключению из тарифов в 2023-2025 годах, составила 102,62 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что только за 2025 год предписано исключить из тарифов 50,32 миллиарда рублей, в том числе: 25,22 миллиарда рублей в сфере электроэнергетики, 11,82 миллиарда рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 10,85 миллиарда рублей в сфере теплоснабжения и 2,43 миллиарда рублей в сфере водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, работа ФАС России и ее территориальных органов в 2025 году привела к снижению тарифов во многих регионах: на 30,3% в Пермском крае в сфере теплоснабжения, до 15,7% в сфере теплоснабжения с 01.04.2025 и на 15,92% в сфере водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области, а также на 27,8% в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай.
"Ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан информации о росте тарифов. Служба регулярно работает над устранением нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов и приведением их к экономически обоснованному уровню", - добавляет ФАС.
