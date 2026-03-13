"Подсвечивает слабые стороны": Фадеев объяснил выступление на Паралимпиаде

"Мотивация на следующие Игры? Все зависит от решения FIS и тех, кто является владельцем таких мероприятий, пустят ли нас на этапы в Европу в следующем сезоне. Если не пустят, опять останемся без должной подготовки. Мы много пропустили, это возвращение подсвечивает наши слабые стороны. Большого результата от меня не требовали, и мои места не помешали выложиться на максимум, который смог показать", - сказал Фадеев журналистам.

"Не сильно сложная трасса, просто она определенного стандарта, которая требует наката. Все, кто выступает здесь, сделали по двести попыток, у нас с Филом было всего четыре. То, что есть в России, даже близко не соответствует тому, что есть здесь. Думаю, в России пока в основном бизнес-модель курортов, кто предоставляет подобные трассы, направлена на монетизацию туризма. Но все впереди. Слалом - не моя дисциплина. Почти не тренировал ее. Но это суперкачественная тренировка. Учитывая сложность трасс, слава богу, что не упал. Выложился на максимум в рамках четырех тренировочных процессов", - добавил спортсмен.