"Подсвечивает слабые стороны": Фадеев объяснил выступление на Паралимпиаде
Сноубордист Дмитрий Фадеев заявил, что возращение российских спортсменов на Паралимпийские игры подсвечивает их слабые стороны после отстранения. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T14:52:00+03:00
Паралимпиец Фадеев: мы много пропустили, возвращение подсвечивает слабые стороны
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сноубордист Дмитрий Фадеев заявил, что возращение российских спортсменов на Паралимпийские игры подсвечивает их слабые стороны после отстранения.
Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на паралимпийском турнире, его соотечественник Филипп Шеббо не смог финишировать. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
"Мотивация на следующие Игры? Все зависит от решения FIS и тех, кто является владельцем таких мероприятий, пустят ли нас на этапы в Европу в следующем сезоне. Если не пустят, опять останемся без должной подготовки. Мы много пропустили, это возвращение подсвечивает наши слабые стороны. Большого результата от меня не требовали, и мои места не помешали выложиться на максимум, который смог показать", - сказал Фадеев журналистам.
"Не сильно сложная трасса, просто она определенного стандарта, которая требует наката. Все, кто выступает здесь, сделали по двести попыток, у нас с Филом было всего четыре. То, что есть в России, даже близко не соответствует тому, что есть здесь. Думаю, в России пока в основном бизнес-модель курортов, кто предоставляет подобные трассы, направлена на монетизацию туризма. Но все впереди. Слалом - не моя дисциплина. Почти не тренировал ее. Но это суперкачественная тренировка. Учитывая сложность трасс, слава богу, что не упал. Выложился на максимум в рамках четырех тренировочных процессов", - добавил спортсмен.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.