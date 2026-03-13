Рейтинг@Mail.ru
Фадеев идет 12-м после первой попытки в банкед-слаломе на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/fadeev-2080455462.html
Фадеев идет 12-м после первой попытки в банкед-слаломе на Паралимпиаде
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев идет на 12-м месте после первой попытки в банкед-слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, его... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Фадеев идет 12-м после первой попытки в банкед-слаломе на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДмитрий Фадеев
Дмитрий Фадеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев идет на 12-м месте после первой попытки в банкед-слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, его соотечественник Филипп Шеббо не смог финишировать.
Оба спортсмена выступают в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног). В первой попытке Фадеев финишировал с результатом 1 минута 11,42 секунды. Лидером стал американец Ноа Эллиотт (58,96 секунды).
Вторая попытка состоится позднее в пятницу.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
15:20
 
СпортМиланКортина-д'АмпеццоПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    14.03 20:30
    Балтика
    ЦСКА
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала