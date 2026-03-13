СМИ: Европа не готова сопровождать свои суда через Ормузский пролив

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни одна из европейских стран не готова послать свои силы сопровождать суда через Ормузский пролив, если существует риск атаки, так как боятся эскалации, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Ни один из европейских флотов не готов сопровождать суда через Ормузский пролив... из-за опасений эскалации", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.