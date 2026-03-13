В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Житель села Бессоновка Белгородского округа получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Бессоновка Белгородского округа в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией стопы бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Домовладение повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы региона, в результате атак беспилотников в Шебекинском городском округе в городе Шебекино повреждены многоквартирный дом и автомобиль, а также забор частного дома, в селе Новая Таволжанка пострадали окна, забор и хозяйственная постройка дома, в селе Графовка повреждено остекление квартиры, а в селе Маломихайловка выбиты окна и посечены фасад с забором частного дома. В Белгородском округе, как уточнил глава области, в селе Ясные Зори в двух домах выбиты окна и повреждены кровли с фасадами, а также поврежден объект инфраструктуры, в хуторе Церковный пострадал корпус предприятия и уничтожен грузовик.
В Грайворонском округе зафиксированы атаки беспилотников на город Грайворон и сёла Дунайка, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Смородино и Почаево, повреждены коммерческие и социальные объекты, храм Покрова Пресвятой Богородицы, автомобили и жилые дома. В Борисовском округе в сёлах Грузское, Байцуры и посёлке Борисовка в результате детонации дронов причинен ущерб частным домовладениям, технике и инфраструктурному объекту, подчеркнул Гладков.
