Дегтярев считает, что двойные стандарты МОК стали еще более выпуклыми - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
13:03 13.03.2026
Дегтярев считает, что двойные стандарты МОК стали еще более выпуклыми
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в своей колонке на РИА Новости, что в контексте ударов США и Израиля по Ирану...
Дегтярев считает, что двойные стандарты МОК стали еще более выпуклыми

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в своей колонке на РИА Новости, что в контексте ударов США и Израиля по Ирану двойные стандарты в мировом спорте стали выпуклыми как никогда.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне ударов США и Израиля по Ирану заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве". Дегтярев в ответ на это заявление подчеркнул, что слова МОК можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
"Мировой спорт находится на важной развилке. МОК останется под влиянием отдельных государств и политических союзов либо на деле реализует прекрасные слова из своего недавнего заявления — о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды и объединяющей силой". Кто же будет с этим спорить? Особенно если не применять олимпийские принципы избирательно. Почему на фоне олимпийского перемирия одни страны, как США и Израиль, могут вести военные операции без последствий для своих спортсменов, а другие, например Россия, - нет? Сейчас эти двойные стандарты стали выпуклыми как никогда. Несмотря на кричащую дискриминацию, Россия не имеет исторического права рвать остатки связей с олимпийским движением, как бы это ни казалось соблазнительным", - написал Дегтярев.
Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований в феврале - марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
