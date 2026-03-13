12:00 13.03.2026 (обновлено: 15:17 13.03.2026)
Россию бойкотирует ничтожное меньшинство. Одно решение перевернет все
Мировой спорт находится на важной развилке. Международный олимпийский комитет останется под влиянием отдельных государств и политических союзов либо на деле... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
министерство спорта рф
олимпийский комитет россии (окр)
международный олимпийский комитет (мок)
михаил дегтярев
олимпийские игры
Михаил Дегтярев
Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев, Олимпийские игры

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России
Мировой спорт находится на важной развилке. Международный олимпийский комитет останется под влиянием отдельных государств и политических союзов либо на деле реализует прекрасные слова из своего недавнего заявления — о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды и объединяющей силой".
Кто же будет с этим спорить? Особенно если не применять олимпийские принципы избирательно. Почему на фоне олимпийского перемирия одни страны, как США и Израиль, могут вести военные операции без последствий для своих спортсменов, а другие, например Россия, — нет? Сейчас эти двойные стандарты стали выпуклыми как никогда.
Несмотря на кричащую дискриминацию, Россия не имеет исторического права рвать остатки связей с олимпийским движением, как бы это ни казалось соблазнительным.
Наша страна стояла у истоков международного спорта. Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский входил в число первых 13 членов МОК в 1894 году, российские спортсмены участвуют в Играх с 1900-го, а в марте мы отмечаем 115-летие нашего национального олимпийского комитета. Историю двух тысяч олимпийских медалей, многократные победы в общекомандном зачете, организацию двух Олимпиад в нашей стране невозможно перечеркнуть.
Кроме того, если мы аннулируем остатки отношений с МОК и международными федерациями, сами начнем запрещать нашим спортсменам ездить на соревнования — пусть и в индивидуальном качестве, то хуже станет прежде всего российскому спорту. Без регулярных международных соревнований невозможно сохранять конкурентоспособность атлетов — это билет в один конец. Нет побед — нет стимулов для развития. Именно поэтому даже ограниченное участие наших спортсменов в последних международных соревнованиях стало важным этапом работы над полноценным возвращением.
На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо от нас выступала в основном молодежь. На Паралимпиаде тоже не полный состав, но уже лидеры, благодаря которым в Италии не раз звучал гимн России и поднимался флаг. Соперники, как правило, воспринимали нашу национальную символику с уважением. Это показало, что на уровне спортсменов и болельщиков никакого антагонизма нет. Атмосфера остается спортивной и в целом здоровой, а сторонники бойкотов и скандалисты — это крикливое меньшинство. От них устали все.
Есть результаты спортивной дипломатии. В конце прошлого года исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта с флагом и гимном. Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время.
Мы начали возвращаться и в командных видах спорта. В водном поло, гандболе, волейболе есть прогресс. В футболе тоже позитивная динамика. В марте состоится матчевая встреча в Будапеште между юношескими составами российского "Спартака", итальянской "Аталанты", словенского "Марибора", венгерского "Гонведа", французского ПСЖ и испанского "Эльче".
Имеются прорывы в фехтовании — на первенстве Европы в Тбилиси выступали под национальным флагом и заняли первое место в медальном зачете. Дзюдоисты уже дважды выходили под российским флагом на турнирах Большого шлема. Примеров десятки.
В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований.
Впереди ключевое решение МОК — восстановление статуса Олимпийского комитета России под отборочный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридических препятствий для этого нет.
Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд. Причем не только по поводу восстановления статуса ОКР, но и в связи с потерей денег, которые Россия тратит на подготовку спортсменов, которые в итоге не могут выступить на соревнованиях из-за санкций.
Несмотря на все сложности, полноценное восстановление в правах российских спортсменов — вопрос времени. За это мы сегодня и боремся.
Министерство спорта РФОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Михаил ДегтяревОлимпийские игры
 
