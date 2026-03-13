Россию бойкотирует ничтожное меньшинство. Одно решение перевернет все

Мировой спорт находится на важной развилке. Международный олимпийский комитет останется под влиянием отдельных государств и политических союзов либо на деле реализует прекрасные слова из своего недавнего заявления — о том, что "спорт должен оставаться маяком надежды и объединяющей силой".

Кто же будет с этим спорить? Особенно если не применять олимпийские принципы избирательно. Почему на фоне олимпийского перемирия одни страны, как США и Израиль, могут вести военные операции без последствий для своих спортсменов, а другие, например Россия, — нет? Сейчас эти двойные стандарты стали выпуклыми как никогда.

Несмотря на кричащую дискриминацию, Россия не имеет исторического права рвать остатки связей с олимпийским движением, как бы это ни казалось соблазнительным.

Наша страна стояла у истоков международного спорта. Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский входил в число первых 13 членов МОК в 1894 году, российские спортсмены участвуют в Играх с 1900-го, а в марте мы отмечаем 115-летие нашего национального олимпийского комитета. Историю двух тысяч олимпийских медалей, многократные победы в общекомандном зачете, организацию двух Олимпиад в нашей стране невозможно перечеркнуть.

Кроме того, если мы аннулируем остатки отношений с МОК и международными федерациями, сами начнем запрещать нашим спортсменам ездить на соревнования — пусть и в индивидуальном качестве, то хуже станет прежде всего российскому спорту. Без регулярных международных соревнований невозможно сохранять конкурентоспособность атлетов — это билет в один конец. Нет побед — нет стимулов для развития. Именно поэтому даже ограниченное участие наших спортсменов в последних международных соревнованиях стало важным этапом работы над полноценным возвращением.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо от нас выступала в основном молодежь. На Паралимпиаде тоже не полный состав, но уже лидеры, благодаря которым в Италии не раз звучал гимн России и поднимался флаг. Соперники, как правило, воспринимали нашу национальную символику с уважением. Это показало, что на уровне спортсменов и болельщиков никакого антагонизма нет. Атмосфера остается спортивной и в целом здоровой, а сторонники бойкотов и скандалисты — это крикливое меньшинство. От них устали все.

Есть результаты спортивной дипломатии. В конце прошлого года исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта с флагом и гимном. Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время.

Мы начали возвращаться и в командных видах спорта. В водном поло, гандболе, волейболе есть прогресс. В футболе тоже позитивная динамика. В марте состоится матчевая встреча в Будапеште между юношескими составами российского "Спартака", итальянской "Аталанты", словенского "Марибора", венгерского "Гонведа", французского ПСЖ и испанского "Эльче".

Имеются прорывы в фехтовании — на первенстве Европы в Тбилиси выступали под национальным флагом и заняли первое место в медальном зачете. Дзюдоисты уже дважды выходили под российским флагом на турнирах Большого шлема. Примеров десятки.

В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований.

Впереди ключевое решение МОК — восстановление статуса Олимпийского комитета России под отборочный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридических препятствий для этого нет.

Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд. Причем не только по поводу восстановления статуса ОКР, но и в связи с потерей денег, которые Россия тратит на подготовку спортсменов, которые в итоге не могут выступить на соревнованиях из-за санкций.