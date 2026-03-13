Ученые предупредили о магнитных бурях
Геомагнитные возмущения от корональной дыры на Солнце ожидаются в пятницу вечером, возможны слабые и средние магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:32:00+03:00
ИКИ РАН: на Солнце вечером ожидаются слабые и средние магнитные бури
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Геомагнитные возмущения от корональной дыры на Солнце ожидаются в пятницу вечером, возможны слабые и средние магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В течение суток по прогнозу должен начаться рост скорости набегающего на Землю
потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что источником ожидающихся возмущений является довольно крупная корональная дыра несколько странной формы, похожая на "гигантский разлом" от южного до северного полюса Солнца. Дыра существует на Солнце достаточно давно и месяц назад уже проходила по видимой стороне солнечного диска.
"При прошлом прохождении событие вызвало магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по пятибалльной шкале). Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз", - добавили в Лаборатории.
Согласно используемым учёными моделям, первые бури возможны ближе к полуночи в пятницу. Если прогноз сбудется, то вероятность интенсивных полярных сияний может быть довольно высокой. Впрочем, чтобы говорить об этом уверенно, стоит дождаться начала возмущений, уточнили учёные. На данный момент признаков роста скорости солнечного ветра нет.