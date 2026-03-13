"Посвящаю медаль русскому народу": у России новая награда Паралимпиады

Известный российский атлет вновь добрался до медали Паралимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает историю трехкратного чемпиона Игр, который когда-то прошел трудный путь адаптации к спорту.

"Вторую палку приматывали к руке"

Выступление Алексея Бугаева на Паралимпиаде в Италии можно сравнить с американскими горками. Бронза в скоростном спуске, но обидное четвертое место в супергиганте, затем лидерство в суперкомбинации после супергиганта, но падение в слаломе, а сейчас он вновь третий в гигантском слаломе.

После стартового дня и первой медали он был намерен "более рискованно продолжать гонки", но ошибся. В пятницу пришел к финишу за 2 минуты 11,14 секунды, отстав от победителя француза Артура Боше меньше, чем на 4 секунды. Эмоции у нашего атлета были смешанные: "На первой попытке первые ворота атаковал на максимум, но после четвертых чуть не сошел, это отрезвило, стал ехать аккуратнее. Хотелось большего, но не удалось. Рад, что медаль есть, но это не золото, которое я позавчера упустил. Пока не будет золота, не будет удовлетворения полностью".

Свой путь в спорте он начал в детстве. Несмотря на врожденную деформацию правой кисти, рос активным ребенком. Однажды катаясь с отцом на санках, увидел на склоне горнолыжников и загорелся. Возможно, сыграли гены, ведь мама Алексея сама в прошлом занималась этим видом спорта. Отвели в обычную секцию, где тренеры не знали, как работать с детьми с ограниченными возможностями. Даже пытались приматывать к руке вторую палку. Результаты не шли и Бугаев был готов бросить все ради футбола. Отговорили родители, но поняли, что без изменений не обойтись.

В пятнадцать лет Алексей попал в Центр адаптивного спорта, где первым его тренером стал Николай Молтянский, при котором Бугаева попал в национальную сборную. Спортивная карьера закрутилась: в 15 лет принял участие в чемпионате мира, в 16 - в первых Паралимпийских играх в Сочи.

На домашних Играх Алексей привлек всеобщее внимание, взяв пять личных медалей (две золотые, две серебряные и бронзу). Тогда к нему пришел настоящий паралимпийский аппетит. "Можно бы минимум пять Паралимпиад пройти, и это вполне возможно", - заявил он РИА Новости двенадцать лет назад.

"Многие здесь рады русским"

А спустя четыре года ехал в Пхенчхан-2018 лидером, где завоевал золото и серебро. Но услышать гимн страны возможности не было - российские спортсмены выступали в Корее в нейтральном статусе, без флага и в серо-белой экипировке без опознавательных знаков.

В 2022 году принять участие в Паралимпиаде не получилось ни у кого. Международный паралимпийский комитет решил не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Сборная покинула Китай за несколько дней до старта.

Продолжать подготовку в условиях неизвестности было ему тяжело, но мотивацию дойти до Игр 2026 года он все же нашел. Впервые за 12 лет сборная России приехала с флагом, гимном и национальной символикой. Были определенные переживания, как атлетов примет иностранная публика, но уже на церемонии открытия стало ясно - спортсменов рады видеть везде.

« "Было волнение, какая реакция будет от итальянской общественности. Мне показалось, что был небольшой вакуум, который казался вечностью, время замерло, никакой реакции нет. И сразу после этого (услышал) одобрительные хлопки. После того, как увидел реакцию жителей Италии, Вероны на наш флаг, дальше было меньше волнения", - рассказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Бугаев атмосферу открытия прочувствовать не смог - его старт был уже на следующий день в 200 км от места проведения церемонии. Но иностранная публика тепло приняла его на спортивной арене в Кортина-д’Ампеццо.

"Многие здесь рады русским. Поддерживают, приятная публика, веселые, шумные, улыбающиеся. Италия - южная страна и люди здесь счастливые. Но посвятить медаль хочу русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем. Чувство, что за тобой целая гора. Настолько могущественная, что все трудности и проблемы нипочем. Слезы наворачиваются, что столько людей смотрят, звонят и поддерживают", - подвел итог Бугаев.