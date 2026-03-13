17:33 13.03.2026
Бугаев рассказал, когда будет доволен результатом на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что не будет удовлетворен полностью своими результатами на Паралимпиаде в Италии, пока не завоюет золото. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Горнолыжник Бугаев: пока не будет золота, не будет полного удовлетворения

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что не будет удовлетворен полностью своими результатами на Паралимпиаде в Италии, пока не завоюет золото.
В пятницу Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), занял третье место в гигантском слаломе. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. 10 марта россиянин не смог финишировать в слаломе в суперкомбинации.
"Хотелось большего, но не удалось, смешанные эмоции. Рад, что медаль есть, но это не золото, которое я недавно упустил. Пока не будет золота, не будет удовлетворения полностью. Хотя, конечно, не надо на этом зацикливаться. 10 числа было тяжело прийти в себя. Отпустило на следующий день. Допустил ошибку буквально на финише. Но боец и русский человек должен справляться со сложностями и идти вперед. Столько людей написали, так даже после медали не писали", - заявил Бугаев журналистам.
"Все складывается с сюрпризами. Началось со вчерашнего дня, когда мне вручили последний стартовый номер. Мы узнали об этом после жеребьевки, хотя должен был стартовать в первой семерке. Из-за того, что я пропустил один из этапов Кубка мира, очки не разморозились. Тепло, много участников, трасса разбивается, много рельефа. Дальний стартовый номер невыгоден, сложнее показать лучшие качества. На первой попытке первые ворота атаковал на максимум, но с после четвертых чуть не сошел, это отрезвило, стал ехать аккуратнее", - добавил Бугаев.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
