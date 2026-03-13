Бугаев рассказал, когда будет доволен результатом на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что не будет удовлетворен полностью своими результатами на Паралимпиаде в Италии, пока не завоюет золото. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T17:33:00+03:00
Горнолыжник Бугаев: пока не будет золота, не будет полного удовлетворения
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что не будет удовлетворен полностью своими результатами на Паралимпиаде в Италии, пока не завоюет золото.
В пятницу Бугаев
, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), занял третье место в гигантском слаломе. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии
в скоростном спуске. 10 марта россиянин не смог финишировать в слаломе в суперкомбинации.
"Хотелось большего, но не удалось, смешанные эмоции. Рад, что медаль есть, но это не золото, которое я недавно упустил. Пока не будет золота, не будет удовлетворения полностью. Хотя, конечно, не надо на этом зацикливаться. 10 числа было тяжело прийти в себя. Отпустило на следующий день. Допустил ошибку буквально на финише. Но боец и русский человек должен справляться со сложностями и идти вперед. Столько людей написали, так даже после медали не писали", - заявил Бугаев журналистам.
"Все складывается с сюрпризами. Началось со вчерашнего дня, когда мне вручили последний стартовый номер. Мы узнали об этом после жеребьевки, хотя должен был стартовать в первой семерке. Из-за того, что я пропустил один из этапов Кубка мира
, очки не разморозились. Тепло, много участников, трасса разбивается, много рельефа. Дальний стартовый номер невыгоден, сложнее показать лучшие качества. На первой попытке первые ворота атаковал на максимум, но с после четвертых чуть не сошел, это отрезвило, стал ехать аккуратнее", - добавил Бугаев.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи
, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане
он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.