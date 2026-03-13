Бугаев рассказал, когда будет доволен результатом на Паралимпиаде

"Хотелось большего, но не удалось, смешанные эмоции. Рад, что медаль есть, но это не золото, которое я недавно упустил. Пока не будет золота, не будет удовлетворения полностью. Хотя, конечно, не надо на этом зацикливаться. 10 числа было тяжело прийти в себя. Отпустило на следующий день. Допустил ошибку буквально на финише. Но боец и русский человек должен справляться со сложностями и идти вперед. Столько людей написали, так даже после медали не писали", - заявил Бугаев журналистам.