16:12 13.03.2026 (обновлено: 16:59 13.03.2026)
Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Горнолыжник Бугаев занял третье место в гигантском слаломе на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев
Алексей Бугаев. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).
Эта медаль стала восьмой для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Всего в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
