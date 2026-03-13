Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.