Горнолыжник Бугаев идет третьим после первой попытки на Паралимпиаде

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев занимает третье место после первой попытки в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показал время 1 минута 5,71 секунды, отстав от лидирующего француза Артура Боше на 1,64 секунды. Вторым после первой попытки идет швейцарец Робин Кюш (+0,29).
Вторые попытки параатлеты совершат позднее в пятницу.
Бугаеву 28 лет. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.