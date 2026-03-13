Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до восьми - РИА Новости, 13.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 13.03.2026 (обновлено: 23:22 13.03.2026)
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до восьми
Число погибших при ракетном ударе по Брянску увеличилось до восьми, 47 ранены

© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
БРЯНСК, 13 мар — РИА Новости. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску выросло до восьми, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"По последним данным, уже окончательным, погибли восемь человек, 47 были ранены", — сказал он на первом заседании Общественной палаты региона нового созыва.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

Во вторник вечером украинские боевики ударили по Брянску ракетами Storm Shadow. Их производит французско-британский концерн MBDA. СК России признал произошедшее терактом, в регионе объявили 11 марта днем траура.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ВСУ не смогли бы нанести удар без помощи Британии. СВО продолжается как раз для того, чтобы варварские действия Киева прекратились.
Сегодня МИД России вызвал послов Великобритании и Франции и выразил им решительный протест. В ведомстве предупредили, что Лондон и Париж будут в ответе за эскалацию конфликта на Украине при дальнейшем соучастии в преступлениях киевского режима.
