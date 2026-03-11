Рейтинг@Mail.ru
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
15:33 11.03.2026 (обновлено: 17:06 11.03.2026)
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
2026
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Сотрудники полиции и МЧС России у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
Сотрудники полиции и МЧС России у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и МЧС России у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

Автомобиль, поврежденный в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

Здание, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоБрянскАлександр БогомазБрянская областьМоскваВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСветлана ПетренкоДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
