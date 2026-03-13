23:59 13.03.2026
Личность художника Бэнкси установили, пишут СМИ
Личность художника Бэнкси установили, пишут СМИ
Личность анонимного художника Бэнкси установлена, под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, позже сменивший имя на Дэвид Джонс,... РИА Новости, 13.03.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Граффити британского художника Бэнкси напротив посольства Франции в Лондоне
Граффити британского художника Бэнкси напротив посольства Франции в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Личность анонимного художника Бэнкси установлена, под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, позже сменивший имя на Дэвид Джонс, передает агентство Рейтер с опорой на собственное расследование.
"Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс", - рассказывает агентство.
Рейтер указывает, что в 2008 году Стив Лазаридес, бывший менеджер Бэнкси, помог ему изменить имя после волны публикаций британских СМИ, пытавшихся установить личность художника по данным в открытом доступе.
Дэвид Джонс, новое имя Бэнкси, было идентифицировано агентством на основе публичной информации о визите художника на Украину, который он совершил в ноябре 2022 года в компании другого художника и музыканта группы Massive Attack Роберта Дель Наи.
Как отмечает агентство, имя Дэвид Джонс могло быть выбрано из-за его крайней распространенности в Великобритании. Подчеркивается, что Дэвид Джонс, среди прочих, также являлось настоящим именем британского музыканта Дэвида Боуи.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
