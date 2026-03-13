Личность художника Бэнкси установили, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Личность анонимного художника Бэнкси установлена, под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, позже сменивший имя на Дэвид Джонс, передает агентство Рейтер с опорой на собственное расследование.
"Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс", - рассказывает агентство.
Бэнкси представил новую работу в центре Лондона
22 декабря 2025, 19:53
Рейтер указывает, что в 2008 году Стив Лазаридес, бывший менеджер Бэнкси, помог ему изменить имя после волны публикаций британских СМИ, пытавшихся установить личность художника по данным в открытом доступе.
Дэвид Джонс, новое имя Бэнкси, было идентифицировано агентством на основе публичной информации о визите художника на Украину, который он совершил в ноябре 2022 года в компании другого художника и музыканта группы Massive Attack Роберта Дель Наи.
Как отмечает агентство, имя Дэвид Джонс могло быть выбрано из-за его крайней распространенности в Великобритании. Подчеркивается, что Дэвид Джонс, среди прочих, также являлось настоящим именем британского музыканта Дэвида Боуи.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
13 декабря 2022, 22:26