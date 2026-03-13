Личность художника Бэнкси установили, пишут СМИ

Рейтер указывает, что в 2008 году Стив Лазаридес, бывший менеджер Бэнкси, помог ему изменить имя после волны публикаций британских СМИ, пытавшихся установить личность художника по данным в открытом доступе.

Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.