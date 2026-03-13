Беглов: уникальный музыкальный кластер будет создан в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Уникальный музыкальный кластер планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на состоявшемся в пятницу заседании совета по культуре и искусству Беглов сообщил о начале разработки концепции и технического задания по созданию в Санкт-Петербурге нового музыкального кластера в комплексе зданий на Фонтанке, 90.

"По поручению президента министерство обороны передало этот комплекс зданий городу. Когда-то там находились казармы лейб-гвардии Московского полка. После их реконструкции мы создадим на Фонтанке уникальное музыкальное пространство: концертные залы, пространства для репетиций. Там будут проводиться выставки, лекции, фестивали. Аналогов этому кластеру в Петербурге нет", - сказал Беглов.

Он отметил, что амбициозный проект рассчитан не на один год, поскольку помещения бывших казарм требуют полной реконструкции. После завершения всех работ первыми там обретут новый дом четыре городских оркестра, у которых пока нет своих площадок. Это Оркестр Андреева, Русский концертный оркестр, Академический симфонический оркестр и оркестр "Классика". Планируется, что руководить новой площадкой будет "Петербург-концерт".