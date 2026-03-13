Рейтинг@Mail.ru
Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма "Авиатор" - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:18 13.03.2026 (обновлено: 10:22 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/aviator-2080417591.html
Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма "Авиатор"
Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма "Авиатор" - РИА Новости, 13.03.2026
Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма "Авиатор"
В Доме книги в Петербурге состоялась презентация фотоальбома "Все уже было, но еще не все произошло", посвященного съемкам фильма Егора Михалкова-Кончаловского... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T07:18:00+03:00
2026-03-13T10:22:00+03:00
культура
евгений водолазкин
егор кончаловский
книги
новости культуры
санкт-петербург
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080413315_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_c2b5a7e6322edf55172e6f8f4104b10e.jpg
https://ria.ru/20251107/vodolazkin-2052952537.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080413315_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_8ea5044f1e93cca0b9058aecec19c6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений водолазкин, егор кончаловский, книги, новости культуры, санкт-петербург, кино
Культура, Евгений Водолазкин, Егор Кончаловский, Книги, Новости культуры, Санкт-Петербург, Кино
Водолазкин представил в Петербурге фотоальбом о съемках фильма "Авиатор"

Евгений Водолазкин представил в Петербурге альбом о съемках фильма "Авиатор"

© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория ЧетвертухинаПрезентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги
Презентация альбома Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло в Доме Книги - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Доме книги в Петербурге состоялась презентация фотоальбома "Все уже было, но еще не все произошло", посвященного съемкам фильма Егора Михалкова-Кончаловского по мотивам романа Евгения Водолазкина "Авиатор", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория ЧетвертухинаАльбом о создании фильма по роману "Авиатор"
Альбом о создании фильма по роману Авиатор - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
Альбом о создании фильма по роману "Авиатор"
О том, как снимали картину гостям презентации рассказали автор романа Евгений Водолазкин, продюсер фильма Сергей Катышев, журналист, радио- и телеведущая Фекла Толстая.
Представленное издание — путеводитель по вселенной "Авиатора". В нем собраны кадры со съемок, а также комментарии создателей и артистов.
"Это уникальный альбом с ограниченным тиражом. Фиксация жизни, которую мы прожили на протяжении даже не года, а нескольких лет. Фильм на сегодняшний день посмотрели более пяти миллионов человек, и это хороший результат", — отметил Сергей Катышев
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория ЧетвертухинаПрезентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги
Презентация альбома Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло в Доме Книги
Презентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
1 из 2
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина

Презентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги в Петербурге

Презентация альбома Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло в Доме Книги

Презентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги в Петербурге

© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
2 из 2
Презентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги
© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
1 из 2

Презентация альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло" в Доме Книги в Петербурге

© Фото предоставлено организаторами презентации альбома "Авиатор. Все уже было, но еще не все произошло"/Виктория Четвертухина
2 из 2
"И человек пишет книгу, и книга пишет человека. Это довольно сложный процесс. Мне кажется, я говорю только о себе, я не знаю, как у других, но, когда я начинаю писать, мне ясно в будущем тексте примерно пятьдесят процентов. Мне всегда было важно чего-то не знать. Потому что тогда я обретаю способность вместе со зрителем или читателем удивляться этому", — поделился Евгений Водолазкин.
Фотоальбом задуман как каталог будущей выставки, которая откроется 17 апреля 2036 года в 17:00 в петербургском Доме Кранкенгагена. Куратором выступит Фекла Толстая, а сам каталог станет не только экспонатом, но и входным билетом на вернисаж.
Накануне всероссийской премьеры фильма 19 ноября прошлого года первый экземпляр альбома торжественно заложили в витрину постоянной экспозиции Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. А последний экземпляр будет ждать гостей через десять лет, став своеобразной нитью времени, связывающей премьеру с ретроспективой.
Организаторы презентации добавили, что выбор площадки для будущей экспозиции не случаен. Дом Кранкенгагена уже называют главным кинокластером Петербурга. В этом году здесь завершится реконструкция: на пяти тысячах квадратных метров разместятся несколько кинозалов, лекторий, театральная сцена и зоны для мастер-классов.
КультураЕвгений ВодолазкинЕгор КончаловскийКнигиНовости культурыСанкт-ПетербургКино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала