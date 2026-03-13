Шарипзянов повторил рекорд результативности в победном матче "Авангарда"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл "Шанхайских драконов" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Наиль Якупов (15-я минута), Николай Прохоркин (34), Вячеслав Войнов (37), Джованни Фьоре (49), Майкл Маклауд (52) и Константин Окулов (55). У "драконов" шайбу забросил Кевин Лабанк (51).
13 марта 2026
14:17 • Наиль Якупов
(Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский)
13:13 • Николай Прохоркин
16:22 • Вячеслав Войнов
(Кирилл Долженков, Николай Прохоркин)
08:33 • Джованни Фьоре
11:20 • Майкл Маклеод
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
14:28 • Константин Окулов
10:43 • Кевин Лабанк
Защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов отметился голевой передачей на Маклауда и набрал свое 65-е очко в текущем регулярном чемпионате. Он повторил рекорд канадца Криса Ли по результативности для защитников за один регулярный чемпионат КХЛ, установленный в сезоне-2016/17.
"Авангард" (95 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (54), потерпевшие четвертое поражение подряд, располагаются на девятой позиции на Западе.
В следующем матче "Шанхайские драконы" в гостях встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым" 15 марта, а "Авангард" на выезде сыграет с минским "Динамо" 17 марта.