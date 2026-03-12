Рейтинг@Mail.ru
Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха - РИА Новости, 12.03.2026
15:38 12.03.2026
Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха
Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха - РИА Новости, 12.03.2026
Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха
Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии в России одобрила идею законодательно установить взаимосвязь... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:38:00+03:00
2026-03-12T15:38:00+03:00
россия
госдума рф
экология
россия
россия, госдума рф, экология
Россия, Госдума РФ, Экология
Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха

"Парламентская газета": неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии в России одобрила идею законодательно установить взаимосвязь между неприятными ароматами и выбросами вредных веществ, загрязняющих воздух, сообщает "Парламентская газета".
"Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии одобрила идею законодательно установить взаимосвязь между неприятными ароматами и выбросами вредных веществ, загрязняющих воздух. Но предложила доработать формулировки, а потом внести законопроект в Госдуму", - сказано в публикации.
Об этом говорится в заключении на инициативу петербургского депутата Андрея Рябоконя, уточняется там.
Отмечается, что парламентарий предложил внести изменения в закон об охране атмосферного воздуха, в котором в настоящее время говорится, что в воздухе принято считать загрязняющим веществом химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов. Уточняется, что этот перечень он предложил дополнить летучими веществами, образующими запахи.
"В Совете законодателей отметили важность поднимаемого вопроса и сообщили, что документ можно внести в Госдуму, но сначала его надо немного доработать. Во-первых, в законопроекте не раскрывается определение летучих веществ, образующих запахи, а это не отвечает требованиям ясности и определенности правовой нормы. В перспективе это может повлечь проблемы при ее правоприменении", - добавляется в публикации.
В материале приводится заключение в котором указано, что в соответствии с ГОСТ Р 58578-2019, на который содержится ссылка в пояснительной записке к законопроекту, запах, исходящий от источников выбросов, связан с поступлением в атмосферу разнообразных пахучих веществ, совокупные выбросы которых и создают неприятные для человека ощущения.
Поясняется также, что "запах формируется загрязняющим веществом или смесью загрязняющих веществ, то есть является последствием появления загрязняющих веществ".
"В этой связи проектируемое законопроектом отнесение исключительно летучих веществ к веществам, образующим запахи и, соответственно, загрязняющим веществам, представляется необоснованным", - сказано в заключении.
РоссияГосдума РФЭкология
 
 
