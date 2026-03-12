Неприятные запахи могут признать загрязнением воздуха

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии в России одобрила идею законодательно установить взаимосвязь между неприятными ароматами и выбросами вредных веществ, загрязняющих воздух, сообщает Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии в России одобрила идею законодательно установить взаимосвязь между неприятными ароматами и выбросами вредных веществ, загрязняющих воздух, сообщает "Парламентская газета"

"Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии одобрила идею законодательно установить взаимосвязь между неприятными ароматами и выбросами вредных веществ, загрязняющих воздух. Но предложила доработать формулировки, а потом внести законопроект в Госдуму ", - сказано в публикации.

Об этом говорится в заключении на инициативу петербургского депутата Андрея Рябоконя, уточняется там.

Отмечается, что парламентарий предложил внести изменения в закон об охране атмосферного воздуха, в котором в настоящее время говорится, что в воздухе принято считать загрязняющим веществом химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов. Уточняется, что этот перечень он предложил дополнить летучими веществами, образующими запахи.

"В Совете законодателей отметили важность поднимаемого вопроса и сообщили, что документ можно внести в Госдуму, но сначала его надо немного доработать. Во-первых, в законопроекте не раскрывается определение летучих веществ, образующих запахи, а это не отвечает требованиям ясности и определенности правовой нормы. В перспективе это может повлечь проблемы при ее правоприменении", - добавляется в публикации.

В материале приводится заключение в котором указано, что в соответствии с ГОСТ Р 58578-2019, на который содержится ссылка в пояснительной записке к законопроекту, запах, исходящий от источников выбросов, связан с поступлением в атмосферу разнообразных пахучих веществ, совокупные выбросы которых и создают неприятные для человека ощущения.

Поясняется также, что "запах формируется загрязняющим веществом или смесью загрязняющих веществ, то есть является последствием появления загрязняющих веществ".