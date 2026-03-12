МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии предпринимает необходимые шаги для организации контакта с российским членом экипажа танкера Ethera после того, как МИД Бельгии уведомил посольство, что один из членов экипажа - гражданин России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.