Рейтинг@Mail.ru
МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zakharova-2080242084.html
МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera
МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera - РИА Новости, 12.03.2026
МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera
Посольство РФ в Бельгии предпринимает необходимые шаги для организации контакта с российским членом экипажа танкера Ethera после того, как МИД Бельгии уведомил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:16:00+03:00
2026-03-12T15:16:00+03:00
в мире
россия
бельгия
северное море
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_36cf5bdf93cb610a094e8d6a22ea7526.jpg
https://ria.ru/20260312/zaharova-2080229312.html
россия
бельгия
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080041432_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_31f60c4925486c88e3354549c144f8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, северное море, мария захарова
В мире, Россия, Бельгия, Северное море, Мария Захарова
МИД: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera

Захарова: посольство в Бельгии ищет контакт с российским членом экипажа Ethera

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии предпринимает необходимые шаги для организации контакта с российским членом экипажа танкера Ethera после того, как МИД Бельгии уведомил посольство, что один из членов экипажа - гражданин России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше посольство предпринимает необходимые шаги для организации контакта с российским гражданином, чтобы удостовериться в соблюдении его законных прав и интересов", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что МИД Бельгии уведомил посольство РФ, что один из членов экипажа задержанного танкера Ethera является гражданином России.
В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ (Дубай).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку
Вчера, 14:26
 
В миреРоссияБельгияСеверное мореМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала