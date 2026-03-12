https://ria.ru/20260312/zaharova-2080229312.html
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку
Решение по российскому проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе ООН ставит вопрос о заинтересованности стран в урегулировании, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2026
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку
Захарова: СБ ООН не заинтересован в урегулировании на Ближнем Востоке