Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.03.2026
14:26 12.03.2026
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку
в мире
ближний восток
китай
пакистан
мария захарова
оон
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, ближний восток, китай, пакистан, мария захарова, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Китай, Пакистан, Мария Захарова, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова прокомментировала решение СБ ООН по резолюции по Ближнему Востоку

Захарова: СБ ООН не заинтересован в урегулировании на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение по российскому проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе ООН ставит вопрос о заинтересованности стран в урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Казалось бы, такое... беспристрастное решение Совета Безопасности ООН должно было быть поддержано всеми его ответственными членами, однако за нашу инициативу проголосовали только Китай, Пакистан и Сомали…. Получается, что они не заинтересованы в прекращении нынешней конфронтации на Ближнем Востоке", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что США и Латвия высказались против, а остальные страны предпочли воздержаться, хотя в ходе консультаций не высказывали каких-либо претензий в отношении российского текста.
Заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор
