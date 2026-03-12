https://ria.ru/20260312/vsk-2080119149.html
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах - РИА Новости, 12.03.2026
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на... РИА Новости, 12.03.2026
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на дорогах, говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости.
По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва
(9%) и Краснодар
(7%), а также Московская область
(6%), Новосибирская область
(3,6%), Ростовская область
(2,8%) и Башкирия (2,8%).
При этом ряд регионов, которые ранее входили в число антилидеров по аварийности, покинули топ этого рейтинга: это Татарстан (2,1%), Санкт-Петербург
(2,3%) и Челябинская область
(2,7%).
Отмечается, что в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОС
АГО по итогам прошлого года вошли: LADA – на автомобили этой марки пришлось 12% ДТП за год, Toy
ota – 11%,
Kia – 7%, Hyun
dai – 7% и Nissan – 5%.
«
"На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам "Автостата"). В лидерах – Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно)", – говорится в материалах.
Страховщик также обратил внимание на рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. "Примерно 20% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Годом ранее этот показатель составлял 18%", - говорится в материалах.
Мужчины, по данным страховой компании, по-прежнему чаще женщин являются виновниками дорожных аварий: в прошлом году на них прошлось 80% ДТП.