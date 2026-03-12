Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
07:35 12.03.2026
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах - РИА Новости, 12.03.2026
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах
Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:35:00+03:00
2026-03-12T07:35:00+03:00
москва
краснодар
московская область (подмосковье)
автостат
осаго
toyota corolla
kia rio
москва
краснодар
московская область (подмосковье)
москва, краснодар, московская область (подмосковье), автостат, осаго, toyota corolla, kia rio
Москва, Краснодар, Московская область (Подмосковье), Автостат, ОСАГО, Toyota Corolla, Kia Rio
Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах

РИА Новости: Москва обогнала Краснодар по количеству ДТП

ДТП с двумя легковыми автомобилями на Фрунзенской набережной в Москве
ДТП с двумя легковыми автомобилями на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
ДТП с двумя легковыми автомобилями на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва по итогам 2025 года вновь стала лидером по количеству ДТП, обогнав Краснодар, а Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область снизили аварийность на дорогах, говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости.
По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва (9%) и Краснодар (7%), а также Московская область (6%), Новосибирская область (3,6%), Ростовская область (2,8%) и Башкирия (2,8%).
В Москве произошло ДТП с участием трамвая
6 марта, 16:17
В Москве произошло ДТП с участием трамвая
6 марта, 16:17
При этом ряд регионов, которые ранее входили в число антилидеров по аварийности, покинули топ этого рейтинга: это Татарстан (2,1%), Санкт-Петербург (2,3%) и Челябинская область (2,7%).
Отмечается, что в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам прошлого года вошли: LADA – на автомобили этой марки пришлось 12% ДТП за год, Toyota – 11%, Kia – 7%, Hyundai – 7% и Nissan – 5%.
«
"На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам "Автостата"). В лидерах – Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно)", – говорится в материалах.
Страховщик также обратил внимание на рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. "Примерно 20% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Годом ранее этот показатель составлял 18%", - говорится в материалах.
Мужчины, по данным страховой компании, по-прежнему чаще женщин являются виновниками дорожных аварий: в прошлом году на них прошлось 80% ДТП.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП
11 августа 2025, 00:13
 
МоскваКраснодарМосковская область (Подмосковье)АвтостатОСАГОToyota CorollaKia Rio
 
 
