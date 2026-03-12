Названы регионы с наибольшим числом аварий на дорогах

«

"На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам "Автостата"). В лидерах – Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно)", – говорится в материалах.