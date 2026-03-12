"Пусть мир знает": Васильев высказался о медалях России на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание четырех наград высшего достоинства на Паралимпийских играх в Италии является удивительным результатом с учетом того, что в соревнованиях принимают участие всего шесть российских атлетов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.