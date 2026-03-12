"Пусть мир знает": Васильев высказался о медалях России на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание четырех наград высшего достоинства на Паралимпийских играх в Италии является удивительным результатом с учетом того, что в соревнованиях принимают участие всего шесть российских атлетов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Две золотые медали сборной России принесла лыжница Анастасия Багиян. По одной награде высшего достоинства на счету горнолыжницы Варвары Ворончихиной и лыжника Ивана Голубкова. Бронзовые медали завоевали Ворончихина и горнолыжник Алексей Бугаев.
"В таком усеченном составе наши ребята и девушки завоевали четыре золотые награды и сейчас занимают четвертое место в медальном зачете. Такого потрясающего результата невозможно было ожидать даже в самых радужных представлениях. Наши ребята – выдающиеся спортсмены. И пусть весь мир знает, какие в России есть мужественные люди", - сказал Васильев.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. Они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.