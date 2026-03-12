"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Обвинения Паралимпийского комитета Украины в дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и лояльности организации к России и Белоруссии вызваны полным бессилием, поскольку на все их претензии уже никто не обращает внимания, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.
"Хочется пожелать украинской стороне быть последовательной – почему же они тогда не требуют отстранить от участия в Паралимпийских играх спортсменов из США и Израиля? Все их заявления уже давным-давно никого не интересуют. И они от бессилия делают их по инерции. Потому что вопрос уже решен, российские паралимпийцы возвращены на Игры, причем в полном объеме – с флагом и гимном. А то, что говорят украинцы, вообще ни для кого не важно", - сказал Васильев.
"Осталось только вернуть наших спортсменов в полном составе, и тогда все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в них принимают участие шесть россиян. В активе сборной России на данный момент шесть медалей - четыре золотые и две бронзовые.