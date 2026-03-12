Рейтинг@Mail.ru
"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC
10:52 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/vasilev-2080156095.html
"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC
"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC
Обвинения Паралимпийского комитета Украины в дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и лояльности организации к России и... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T10:52:00+03:00
2026-03-12T10:52:00+03:00
спорт
россия
украина
белоруссия
паралимпийские игры
дмитрий васильев
россия
украина
белоруссия
спорт, россия, украина, белоруссия, паралимпийские игры, дмитрий васильев
Спорт, Россия, Украина, Белоруссия, Паралимпийские игры, Дмитрий Васильев
"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC

Васильев: претензии Украины к IPC вызваны полным бессилием

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Дмитрий Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Обвинения Паралимпийского комитета Украины в дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и лояльности организации к России и Белоруссии вызваны полным бессилием, поскольку на все их претензии уже никто не обращает внимания, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.
"Хочется пожелать украинской стороне быть последовательной – почему же они тогда не требуют отстранить от участия в Паралимпийских играх спортсменов из США и Израиля? Все их заявления уже давным-давно никого не интересуют. И они от бессилия делают их по инерции. Потому что вопрос уже решен, российские паралимпийцы возвращены на Игры, причем в полном объеме – с флагом и гимном. А то, что говорят украинцы, вообще ни для кого не важно", - сказал Васильев.
"Осталось только вернуть наших спортсменов в полном составе, и тогда все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в них принимают участие шесть россиян. В активе сборной России на данный момент шесть медалей - четыре золотые и две бронзовые.
Чешская лыжница Симона Бубеничкова на XIV зимних Паралимпийских играх - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Чешской лыжнице запретили общаться с журналистами из России на Паралимпиаде
