"Никого не интересует": Васильев высказался о претензиях Украины к IPC

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Обвинения Паралимпийского комитета Украины в дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и лояльности организации к России и Белоруссии вызваны полным бессилием, поскольку на все их претензии уже никто не обращает внимания, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.