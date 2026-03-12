https://ria.ru/20260312/urmanov-2080308373.html
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Алексей Урманов заявил журналистам, что нужно быть полным идиотом, чтобы не применять в работе знания его... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T18:56:00+03:00
2026-03-12T18:56:00+03:00
2026-03-12T18:56:00+03:00
фигурное катание
алексей урманов
алексей мишин
михаил шайдоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732688189_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_0a280eb2adcc457cfe099ff48cf6e04c.jpg
https://ria.ru/20260312/gorbacheva-2080196101.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732688189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5995aaa2160f3dbdd75b942220f52cd2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей урманов, алексей мишин, михаил шайдоров
Фигурное катание, Алексей Урманов, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
Тренер Урманов: надо быть полным идиотом, чтобы не применять знания Мишина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Алексей Урманов заявил журналистам, что нужно быть полным идиотом, чтобы не применять в работе знания его тренера Алексея Мишина.
Урманов
работает с казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым
, который в феврале стал олимпийским чемпионом в Италии. На вопрос о том, применяет ли Урманов полученные у Мишина
знания в работе, специалист ответил: "Конечно, применяю. Надо быть полным идиотом, извините, чтобы не применять знания гениального человека. Конечно, применяю".
Урманову 52 года. Он завоевал золото на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Также Урманов является бронзовым призером чемпионата мира 1993 года, он завоевал золото, серебро и три бронзовые медали на чемпионатах Европы. С 2018 года Урманов тренирует Шайдорова, который, кроме золота Игр 2026 года, стал серебряным призером чемпионата мира 2025 года и победителем Турнира четырех континентов 2025 года.