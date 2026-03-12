Рейтинг@Mail.ru
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
Фигурное катание
 
18:56 12.03.2026
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях
Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Алексей Урманов заявил журналистам, что нужно быть полным идиотом, чтобы не применять в работе знания его... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T18:56:00+03:00
2026-03-12T18:56:00+03:00
фигурное катание
алексей урманов
алексей мишин
михаил шайдоров
алексей урманов, алексей мишин, михаил шайдоров
Фигурное катание, Алексей Урманов, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров
"Надо быть полным идиотом": Урманов рассказал о полученных у Мишина знаниях

Тренер Урманов: надо быть полным идиотом, чтобы не применять знания Мишина

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Алексей Урманов
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Алексей Урманов заявил журналистам, что нужно быть полным идиотом, чтобы не применять в работе знания его тренера Алексея Мишина.
Урманов работает с казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым, который в феврале стал олимпийским чемпионом в Италии. На вопрос о том, применяет ли Урманов полученные у Мишина знания в работе, специалист ответил: "Конечно, применяю. Надо быть полным идиотом, извините, чтобы не применять знания гениального человека. Конечно, применяю".
Урманову 52 года. Он завоевал золото на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Также Урманов является бронзовым призером чемпионата мира 1993 года, он завоевал золото, серебро и три бронзовые медали на чемпионатах Европы. С 2018 года Урманов тренирует Шайдорова, который, кроме золота Игр 2026 года, стал серебряным призером чемпионата мира 2025 года и победителем Турнира четырех континентов 2025 года.
Алина Горбачева
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции
Фигурное катание, Алексей Урманов, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров
 
