С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Алексей Урманов заявил журналистам, что нужно быть полным идиотом, чтобы не применять в работе знания его тренера Алексея Мишина.

Урманову 52 года. Он завоевал золото на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Также Урманов является бронзовым призером чемпионата мира 1993 года, он завоевал золото, серебро и три бронзовые медали на чемпионатах Европы. С 2018 года Урманов тренирует Шайдорова, который, кроме золота Игр 2026 года, стал серебряным призером чемпионата мира 2025 года и победителем Турнира четырех континентов 2025 года.