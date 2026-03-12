Рейтинг@Mail.ru
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080278020.html
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов - РИА Новости, 12.03.2026
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
Руководители оборонного предприятия на Украине украли свыше 428 тысяч долларов на схеме закупок алюминиевого проката, сообщило в четверг Национальное... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:12:00+03:00
2026-03-12T17:12:00+03:00
украина
днепропетровская область
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_01c8a3fc2222bafc4df9065de4802524.jpg
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075821395.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_fbd9c9f9ce91eebbf6c9d857bfa32fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
Украина, Днепропетровская область, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов

НАБУ: руководство оборонного предприятия на Украине украло $428 тыс на закупках

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководители оборонного предприятия на Украине украли свыше 428 тысяч долларов на схеме закупок алюминиевого проката, сообщило в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) совместно с… СБУ в Днепропетровской области разоблачили схему растраты средств при закупке материалов для потребностей оборонного сектора. В апреле 2022 года одно из госпредприятий оборонной отрасли должно было закупить алюминиевый прокат… По просьбе должностных лиц цены в коммерческом предложении завысили и продали товар на треть дороже. Общая сумма ущерба госпредприятию превысила 19 миллионов гривен (свыше 428 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
По данным ведомства, первый замдиректора завода, название которого не приводится, решил завладеть частью средств, выделенных на закупку алюминиевого проката. В свою схему он привлек руководителя одного из подразделений завода, а тот – директора фирмы, поставлявшей алюминиевый прокат. Несмотря на то, что фирма была готова поставить продукцию по рыночной стоимости, по просьбе руководителей завода цены в коммерческом предложении завысили и продали товар на треть дороже.
Всем трем участникам предъявлены обвинения по уголовной статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Руководителю подразделения завода и директору фирмы также предъявлены обвинения в пособничестве. Как сообщило НАБУ, на данный момент решается вопрос избрания фигурантам меры пресечения.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
20 февраля, 17:20
 
УкраинаДнепропетровская областьНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала