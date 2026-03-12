Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов

По данным ведомства, первый замдиректора завода, название которого не приводится, решил завладеть частью средств, выделенных на закупку алюминиевого проката. В свою схему он привлек руководителя одного из подразделений завода, а тот – директора фирмы, поставлявшей алюминиевый прокат. Несмотря на то, что фирма была готова поставить продукцию по рыночной стоимости, по просьбе руководителей завода цены в коммерческом предложении завысили и продали товар на треть дороже.