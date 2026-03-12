https://ria.ru/20260312/ukraina-2080278020.html
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
12.03.2026
украина
днепропетровская область
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
украина
днепропетровская область
Руководители оборонного предприятия на Украине украли 428 тысячи долларов
НАБУ: руководство оборонного предприятия на Украине украло $428 тыс на закупках
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководители оборонного предприятия на Украине украли свыше 428 тысяч долларов на схеме закупок алюминиевого проката, сообщило в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"НАБУ
и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) совместно с… СБУ
в Днепропетровской области
разоблачили схему растраты средств при закупке материалов для потребностей оборонного сектора. В апреле 2022 года одно из госпредприятий оборонной отрасли должно было закупить алюминиевый прокат… По просьбе должностных лиц цены в коммерческом предложении завысили и продали товар на треть дороже. Общая сумма ущерба госпредприятию превысила 19 миллионов гривен (свыше 428 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
По данным ведомства, первый замдиректора завода, название которого не приводится, решил завладеть частью средств, выделенных на закупку алюминиевого проката. В свою схему он привлек руководителя одного из подразделений завода, а тот – директора фирмы, поставлявшей алюминиевый прокат. Несмотря на то, что фирма была готова поставить продукцию по рыночной стоимости, по просьбе руководителей завода цены в коммерческом предложении завысили и продали товар на треть дороже.
Всем трем участникам предъявлены обвинения по уголовной статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Руководителю подразделения завода и директору фирмы также предъявлены обвинения в пособничестве. Как сообщило НАБУ, на данный момент решается вопрос избрания фигурантам меры пресечения.