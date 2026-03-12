Рейтинг@Mail.ru
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
18:49 12.03.2026 (обновлено: 23:38 12.03.2026)
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может участвовать в ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, но он сам не считает это уместным по соображениям... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
иран, сша, дональд трамп, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Иран, США, Дональд Трамп, Чемпионат мира по футболу 2026
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США

Трамп заявил, что Иран может принять участие в ЧМ-2026 по футболу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может участвовать в ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, но он сам не считает это уместным по соображениям безопасности.
"Сборная Ирана по футболу может участвовать в чемпионате мира, но я действительно считаю, что ее присутствие там неуместно, ради их же жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали исключил участие сборной страны в ЧМ по футболу в 2026 году на фоне операции США и Израиля против Тегерана.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: иранская футболистка отказалась от убежища и выдала его расположение
11 марта, 13:51
 
Футбол Иран США Дональд Трамп Чемпионат мира по футболу 2026
 
