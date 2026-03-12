https://ria.ru/20260312/tramp-2080306841.html
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может участвовать в ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, но он сам не считает это уместным по соображениям... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026
"Ради их же безопасности": Трамп посоветовал Ирану не приезжать на ЧМ в США
Трамп заявил, что Иран может принять участие в ЧМ-2026 по футболу