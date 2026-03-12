СМИ: Трамп посылает противоречивые сигналы о завершении конфликта в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает посылать союзникам смешанные сигналы касательно того, когда и как завершится конфликт в Иране, пишет в четверг портал Президент США Дональд Трамп продолжает посылать союзникам смешанные сигналы касательно того, когда и как завершится конфликт в Иране, пишет в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

"Спустя почти две недели Трамп продолжает посылать противоречащие друг другу сигналы о том, как и когда завершится конфликт. Возникшая неразбериха привела к тому, что как союзники, так и противники изо всех сил пытаются составить планы того, что будет дальше", - говорится в материале.

В ходе звонка с лидерами "большой семерки" в среду высказывания Трампа были "двусмысленными и уклончивыми", что привело к тому, что одни участники разговора посчитали, что американский лидер хочет завершения конфликта, а другие - наоборот, рассказали порталу источники, осведомленные о содержании разговора.

При этом другой источник, говоривший с Трампом во вторник, сказал, что тот с энтузиазмом отнесся к перспективе продолжения конфликта в течение трех-четырех недель перед тем, как принять решение о его завершении.

"На данный момент они недостаточно слабы, но через три-четыре недели будут... Будут предприняты усилия по мобилизации сил внутри Ирана. Возможно, падет город или военная часть сменит сторону", - утверждает источник, не уточняя как и какие силы планируется привести в движение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока