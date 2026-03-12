Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"

«

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича - главу Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.