Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:33:00+03:00
2026-03-12T10:33:00+03:00
2026-03-12T10:40:00+03:00
общество
владимир путин
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени