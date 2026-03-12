Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 12.03.2026 (обновлено: 10:40 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/temrezov-2080150686.html
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:33:00+03:00
2026-03-12T10:40:00+03:00
общество
владимир путин
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054463538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64923de35a14caf1cbff75947e6082d6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054463538_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_450386a0e48895d1d33151f52a1b8d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Общество, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин наградил главу КЧР Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича - главу Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.
 
ОбществоВладимир ПутинРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала