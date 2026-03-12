Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, основная масса жалоб - из России, США и Германии, следует из данных по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.
Так, за последний час насчитывается более 2,4 тысячи жалоб, а за сутки - более 5,3 тысячи. Больше всего жалоб поступает от россиян - из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также от пользователей из США и Германии.
Более трети сообщают о сбое сайта, 31% - о проблеме с оповещениями, а 27% - о плохой работе мобильного приложения.
Россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду. Тогда больше всего жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.