Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера - РИА Новости, 12.03.2026
13:03 12.03.2026 (обновлено: 13:09 12.03.2026)
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера
2026
общество, россия, telegram, германия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Telegram, Германия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера

Пользователи Telegram из России, США и Германии жалуются на работу мессенджера

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, основная масса жалоб - из России, США и Германии, следует из данных по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.
Так, за последний час насчитывается более 2,4 тысячи жалоб, а за сутки - более 5,3 тысячи. Больше всего жалоб поступает от россиян - из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также от пользователей из США и Германии.
Блокировка мессенджера Telegram в России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки
Вчера, 02:05
Более трети сообщают о сбое сайта, 31% - о проблеме с оповещениями, а 27% - о плохой работе мобильного приложения.
Россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду. Тогда больше всего жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Роскомнадзор прокомментировал размещение рекламы в Telegram
6 марта, 11:41
 
ОбществоРоссияTelegramГерманияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
