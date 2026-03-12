У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у побережья уезда Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 20.14 по местному времени (15.14 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 15,1 километра.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В свою очередь китайский сейсмологический центр сообщает о подземных толчках магнитудой 5,3 с очагом на глубине 19 километров.