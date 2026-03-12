https://ria.ru/20260312/tajvan-2080262328.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 12.03.2026
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у побережья уезда Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 12.03.2026
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у побережья уезда Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным
ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 20.14 по местному времени (15.14 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 15,1 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В свою очередь китайский сейсмологический центр сообщает о подземных толчках магнитудой 5,3 с очагом на глубине 19 километров.
Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь
, расположенном в восточной части Тайваня
, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. В апреле 2024 года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.