Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

БАНГКОК, 12 мар – РИА Новости. Россиянке Екатерине Пановой, жительнице Крыма, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, стало хуже, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.

Ранее Шерстобоева сообщала, что Панова, инвалид-колясочник, отдыхавшая в таиландской Паттайе вместе с сестрой, впала в кому после того, как в одной из местных больниц ей по страховке удалили зуб мудрости из-за возникшего флюса. После операции возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса, россиянка потеряла сознание и впала в кому.

"Екатерине стало хуже. Сегодня ее отключали от ИВЛ, врачи надеялись, что она сможет дышать сама, но она сама не задышала. Прогноз у врачей пессимистичный. Но врачи говорят при этом, что почки у нее по-прежнему работают", - сообщила собеседница агентства.