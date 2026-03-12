https://ria.ru/20260312/tailand-2080245555.html
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде - РИА Новости, 12.03.2026
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Россиянке Екатерине Пановой, жительнице Крыма, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, стало хуже, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:28:00+03:00
2026-03-12T15:28:00+03:00
2026-03-12T15:28:00+03:00
таиланд
паттайя
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:98:2940:1752_1920x0_80_0_0_ac4a77a8b12dab413207b0defb24680e.jpg
https://ria.ru/20260218/rossijanka-2075295735.html
https://ria.ru/20260131/pkhuket-2071464716.html
таиланд
паттайя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a70425ea13f89bd6bc6af02703d212af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, паттайя, в мире
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Волонтер Шерстобоева: россиянке, впавшей в кому в Таиланде, стало хуже
БАНГКОК, 12 мар – РИА Новости. Россиянке Екатерине Пановой, жительнице Крыма, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, стало хуже, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
Ранее Шерстобоева сообщала, что Панова, инвалид-колясочник, отдыхавшая в таиландской Паттайе
вместе с сестрой, впала в кому после того, как в одной из местных больниц ей по страховке удалили зуб мудрости из-за возникшего флюса. После операции возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса, россиянка потеряла сознание и впала в кому.
"Екатерине стало хуже. Сегодня ее отключали от ИВЛ, врачи надеялись, что она сможет дышать сама, но она сама не задышала. Прогноз у врачей пессимистичный. Но врачи говорят при этом, что почки у нее по-прежнему работают", - сообщила собеседница агентства.
Волонтер добавила, что россиянке неожиданно отключили российские банковские карты, что сильно осложняет ее ситуацию, так как после удаления зуба и нескольких дней в реанимационном отделении больницы у Екатерины закончился срок лечения по имевшейся у нее медицинской страховке.