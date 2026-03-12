Рейтинг@Mail.ru
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
15:28 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tailand-2080245555.html
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Россиянке Екатерине Пановой, жительнице Крыма, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, стало хуже, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
таиланд, паттайя, в мире
Таиланд, Паттайя, В мире
Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

Машина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 12 мар – РИА Новости. Россиянке Екатерине Пановой, жительнице Крыма, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, стало хуже, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
Ранее Шерстобоева сообщала, что Панова, инвалид-колясочник, отдыхавшая в таиландской Паттайе вместе с сестрой, впала в кому после того, как в одной из местных больниц ей по страховке удалили зуб мудрости из-за возникшего флюса. После операции возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса, россиянка потеряла сознание и впала в кому.
"Екатерине стало хуже. Сегодня ее отключали от ИВЛ, врачи надеялись, что она сможет дышать сама, но она сама не задышала. Прогноз у врачей пессимистичный. Но врачи говорят при этом, что почки у нее по-прежнему работают", - сообщила собеседница агентства.
Волонтер добавила, что россиянке неожиданно отключили российские банковские карты, что сильно осложняет ее ситуацию, так как после удаления зуба и нескольких дней в реанимационном отделении больницы у Екатерины закончился срок лечения по имевшейся у нее медицинской страховке.
