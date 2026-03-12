https://ria.ru/20260312/svischev-2080252140.html
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
Акция протеста украинского борца вольного стиля Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызвана РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:47:00+03:00
2026-03-12T15:47:00+03:00
2026-03-12T15:47:00+03:00
единоборства
дмитрий свищев
борьба
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
https://ria.ru/20260312/poedinok-2080123761.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий свищев, борьба, вокруг спорта
Единоборства, Дмитрий Свищев, Борьба, Вокруг спорта
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
Свищев о демарше борца из Украины: все от недостатка культуры и зомбирования
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Акция протеста украинского борца вольного стиля Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызвана недостатком культуры, политическим зомбированием и страхом быть наказанным в стране после возвращения в случае дружелюбного поведения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
В среду Исламгереев завоевал золото проходящего в Сербии турнира среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 86 килограммов, Костюк стал третьим. Во время церемонии награждения, как только зазвучал российский гимн, украинец сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
«
"Я думаю, что такое поведение идет от невысокой спортивной культуры. Как и от страха, что его могут наказать после возвращения на Украину. Я уверен, что инструктаж украинских спортсменов по их поведению на соревнованиях и пьедестале почета идет очень жесткий. Политизированный и односторонний. И понятно, что они не должны находиться рядом с россиянами и белорусами, не должны с ними фотографироваться и так далее. А эти вещи не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к спортивной этике. Им в этом плане еще надо учиться", - сказал Свищев.
"И какую самостоятельную политику может вести в этой ситуации министерство спорта, там выполняют все то, что им скажет организация, которая его финансирует. Поэтому идет четкое зомбирование спортсменов со стороны политиков", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта в Зренянине. Турнир стал первым официальным стартом под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.