"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины

"Я думаю, что такое поведение идет от невысокой спортивной культуры. Как и от страха, что его могут наказать после возвращения на Украину. Я уверен, что инструктаж украинских спортсменов по их поведению на соревнованиях и пьедестале почета идет очень жесткий. Политизированный и односторонний. И понятно, что они не должны находиться рядом с россиянами и белорусами, не должны с ними фотографироваться и так далее. А эти вещи не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к спортивной этике. Им в этом плане еще надо учиться", - сказал Свищев.