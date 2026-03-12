Рейтинг@Mail.ru
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
15:47 12.03.2026
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины
Акция протеста украинского борца вольного стиля Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы
"Идет зомбирование": Свищев осудил протест борца из Украины

Свищев о демарше борца из Украины: все от недостатка культуры и зомбирования

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Акция протеста украинского борца вольного стиля Артура Костюка на церемонии награждения россиянина Бозигита Исламгереева на молодежном первенстве Европы вызвана недостатком культуры, политическим зомбированием и страхом быть наказанным в стране после возвращения в случае дружелюбного поведения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
В среду Исламгереев завоевал золото проходящего в Сербии турнира среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 86 килограммов, Костюк стал третьим. Во время церемонии награждения, как только зазвучал российский гимн, украинец сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
"Я думаю, что такое поведение идет от невысокой спортивной культуры. Как и от страха, что его могут наказать после возвращения на Украину. Я уверен, что инструктаж украинских спортсменов по их поведению на соревнованиях и пьедестале почета идет очень жесткий. Политизированный и односторонний. И понятно, что они не должны находиться рядом с россиянами и белорусами, не должны с ними фотографироваться и так далее. А эти вещи не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к спортивной этике. Им в этом плане еще надо учиться", - сказал Свищев.
"И какую самостоятельную политику может вести в этой ситуации министерство спорта, там выполняют все то, что им скажет организация, которая его финансирует. Поэтому идет четкое зомбирование спортсменов со стороны политиков", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта в Зренянине. Турнир стал первым официальным стартом под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Царукян досрочно победил Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии
