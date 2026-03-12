Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/svischev-2080187854.html
В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC
В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC
Претензии Паралимпийского комитета Украины по дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и по возросшей лояльности организации к... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T12:25:00+03:00
2026-03-12T12:25:00+03:00
спорт
дмитрий свищев
госдума рф
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90313/98/903139882_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_d4c175c7e5b320a673e5bda5ac73a0f0.jpg
https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2080145002.html
https://ria.ru/20260311/paralimpiada-2079995972.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90313/98/903139882_132:0:2361:1672_1920x0_80_0_0_4a020e40a3f3bcd2af230ae9a3e9c1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, госдума рф, паралимпийские игры
Спорт, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Паралимпийские игры
В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC

Свищев заявил, что претензии Украины к IPC глупы и безосновательны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Претензии Паралимпийского комитета Украины по дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и по возросшей лояльности организации к России и Белоруссии нелепы, если есть факты ущемления прав, их надо подтверждать не голословными обвинениями, а исками в суде, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.
Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
IPC заявил, что не позволит Украине нарушать правила под соусом сочувствия
Вчера, 10:09
"Не стоит эти слова воспринимать всерьез, это совершенно глупое заявление представителей Украины. Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх, так как Паралимпийский комитет России является одним из его членов. Это совершенно правильная позиция. При чем здесь Украина? И ничего унижающего, оскорбляющего и дискриминирующего по национальному признаку по отношению к Украине я сейчас не вижу", - сказал Свищев.
"Пусть украинцы подают в суд, пусть рассказывают и доказывают, в чем конкретно были ущемлены их права. Если им не нравится, что российские спортсмены поднимаются на высшую ступень пьедестала почета и звучит российский гимн, то, следовательно, украинским атлетам надо лучше тренироваться. Так обеспечьте их финансированием и лучшими условиями для тренировок. Пусть они стараются и занимают такие же высокие места. Надо самим развивать паралимпийский спорт, а не искать крайних", - подчеркнул собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в них принимают участие шесть россиян. В активе сборной России на данный момент шесть медалей - четыре золотые и две бронзовые.
Чешская лыжница Симона Бубеничкова на XIV зимних Паралимпийских играх - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Чешской лыжнице запретили общаться с журналистами из России на Паралимпиаде
11 марта, 16:06
 
СпортДмитрий СвищевГосдума РФПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала