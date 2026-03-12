В Госдуме назвали нелепыми претензии Украины к IPC

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Претензии Паралимпийского комитета Украины по дискриминации со стороны Международного паралимпийского комитета (IPC) и по возросшей лояльности организации к России и Белоруссии нелепы, если есть факты ущемления прав, их надо подтверждать не голословными обвинениями, а исками в суде, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.

"Не стоит эти слова воспринимать всерьез, это совершенно глупое заявление представителей Украины. Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх, так как Паралимпийский комитет России является одним из его членов. Это совершенно правильная позиция. При чем здесь Украина? И ничего унижающего, оскорбляющего и дискриминирующего по национальному признаку по отношению к Украине я сейчас не вижу", - сказал Свищев.

"Пусть украинцы подают в суд, пусть рассказывают и доказывают, в чем конкретно были ущемлены их права. Если им не нравится, что российские спортсмены поднимаются на высшую ступень пьедестала почета и звучит российский гимн, то, следовательно, украинским атлетам надо лучше тренироваться. Так обеспечьте их финансированием и лучшими условиями для тренировок. Пусть они стараются и занимают такие же высокие места. Надо самим развивать паралимпийский спорт, а не искать крайних", - подчеркнул собеседник агентства.