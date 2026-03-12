Рейтинг@Mail.ru
США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ssha-2080142334.html
США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт
США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт
США могут "очень быстро" принять временные послабления в отношении российской нефти на фоне текущего кризиса на мировых энергетических рынках, такое мнение в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:01:00+03:00
2026-03-12T10:01:00+03:00
сша
россия
москва
андрей кортунов
кирилл дмитриев
международный дискуссионный клуб "валдай"
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080125026.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080122950.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080103758.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, андрей кортунов, кирилл дмитриев, международный дискуссионный клуб "валдай", российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Москва, Андрей Кортунов, Кирилл Дмитриев, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Российский фонд прямых инвестиций
США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт

Кортунов: США могут очень быстро принять послабления в отношении нефти России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США могут "очень быстро" принять временные послабления в отношении российской нефти на фоне текущего кризиса на мировых энергетических рынках, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию двух стран. По его словам, в ходе визита обсуждалась текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Вчера, 08:28
"Вопрос санкций имеет тактическое и стратегическое измерение. Если говорить о каких-то решениях, вызванных нынешним энергетическим шоком, то можно предположить, что США будут готовы пойти на некоторые изменения своей санкционной политики, прежде всего касающиеся вторичных санкций. То есть, они могут дать разрешение отдельным странам закупать российские нефтепродукты в больших объемах, чем раньше", - сказал он в беседе с агентством.
По мнению эксперта, американцы могут очень быстро дать возможность российской нефти выйти на мировые рынки в больших объемах на какой-то срок.
"Поскольку речь идет об очень быстро развивающейся ситуации на мировых энергорынках, такое решение может быть принято очень быстро. Но если не будет прогресса по украинскому вопросу, в случае стабилизации ситуации они могут всё вернуть обратно", - отметил он.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Многие страны начинают понимать роль российской нефти, заявил Дмитриев
Вчера, 08:16
Если эти послабления будут приняты в ближайшие дни, то они будут носить временный характер, предупредил Кортунов, поскольку американцы рассматривают вопрос санкций как один из рычагов давления на Москву.
"Тут надо разграничить нынешнюю ситуацию, с одной стороны, попытки избежать дефицита энергоресурсов и слишком большого роста цен на нефть, а с другой стороны, возможность снятия санкций в контексте прогресса в урегулировании украинского конфликта", - полагает эксперт.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва
Вчера, 03:39
 
СШАРоссияМоскваАндрей КортуновКирилл ДмитриевМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Российский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала