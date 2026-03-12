США могут быстро принять временные послабления по нефти, считает эксперт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США могут "очень быстро" принять временные послабления в отношении российской нефти на фоне текущего кризиса на мировых энергетических рынках, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что посетил США , где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию двух стран. По его словам, в ходе визита обсуждалась текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках.

"Вопрос санкций имеет тактическое и стратегическое измерение. Если говорить о каких-то решениях, вызванных нынешним энергетическим шоком, то можно предположить, что США будут готовы пойти на некоторые изменения своей санкционной политики, прежде всего касающиеся вторичных санкций. То есть, они могут дать разрешение отдельным странам закупать российские нефтепродукты в больших объемах, чем раньше", - сказал он в беседе с агентством.

По мнению эксперта, американцы могут очень быстро дать возможность российской нефти выйти на мировые рынки в больших объемах на какой-то срок.

"Поскольку речь идет об очень быстро развивающейся ситуации на мировых энергорынках, такое решение может быть принято очень быстро. Но если не будет прогресса по украинскому вопросу, в случае стабилизации ситуации они могут всё вернуть обратно", - отметил он.

Если эти послабления будут приняты в ближайшие дни, то они будут носить временный характер, предупредил Кортунов , поскольку американцы рассматривают вопрос санкций как один из рычагов давления на Москву

"Тут надо разграничить нынешнюю ситуацию, с одной стороны, попытки избежать дефицита энергоресурсов и слишком большого роста цен на нефть, а с другой стороны, возможность снятия санкций в контексте прогресса в урегулировании украинского конфликта", - полагает эксперт.