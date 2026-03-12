Спецоперация, 12 марта: ВСУ потеряли 1325 военнослужащих и 447 БПЛА

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1325 военнослужащих, 447 беспилотников, 20 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

За сутки ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, добавили в МО.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 191 танк и другие боевые бронированные машины, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 801 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 533 единицы специальной военной автомобильной техники.

Предотвращен теракт в Крыму

Силовики предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного российского военного в Крыму, сообщил ЦОС ФСБ РФ. По данным силовиков, 39-летний житель Севастополя через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Для неё он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ. Позже ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты схрона с бомбой, но был пойман до того, как смог подготовиться. Возбуждено уголовное дело по признакам подготовки к теракту и госизмены. Фигурант арестован.

Знай наших!

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь ветеранам СВО получить новые компетенции, знания и навыки для работы на гражданке.

Бойцы морской пехоты ликвидировали группу украинских военнослужащих на добропольском направлении, воспользовавшись туманом и ранним временем суток для скрытного выхода в тыл противника, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Лис". Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на Краматорскую агломерацию, рассказал РИА Новости, командир роты отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Миссионер". Также он сообщил, что качество личного состава среди ВСУ на краматорском направлении значительно упало, а оборона держится только на расчетах БПЛА.

Расчет ПВО группировки "Центр" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ PD-2 во время массового налета, рассказал РИА Новости Михаил Чердынцев, механик-водитель расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта". Опыт боевых действий в ходе СВО способствовал появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Подлости ВСУ

Солдату ВСУ пришлось просить о замене сослуживца, который оказался с ним на позициях у линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. В рядах ВСУ также находятся до 5 тысяч латиноамериканцев, они выходят на первое место по численности, обгоняя европейцев и представителей Закавказья , сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

Российские военнослужащие выяснили, что подразделения ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области в основном используют вооружение и беспилотники стран НАТО , об этом сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Викинг". Также он рассказал РИА Новости, что иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Херсоне на сегодняшний день нет.

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его в нетрезвом состоянии насильно мобилизовали и, несмотря на несколько заболеваний, признали полностью здоровым для службы.

Состояние семи пострадавших при атаке ВСУ в Брянске стабильно тяжелое, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов . Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.

Киевский режим предпринял очередную атаку ударными БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае в ночь на 12 марта, сообщило Минобороны РФ.

У рояля все те же

Итальянский машиностроительный и оборонный холдинг Leonardo передаст Украине первый компонент многоуровневой системы ПВО "Купол Микеланджело", заявил его генеральный директор Роберто Чинголани.

Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение крымчан воссоединиться с Россией, за которое Владимир Зеленский оскорбил жителей полуострова, было их важнейшим историческим выбором. А глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал хамством и неадекватностью слова Владимира Зеленского о сторонниках воссоединения Крыма с Россией.

Европейские столицы не исполнены желанием способствовать поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков