Стала известна дата выхода в сети фильма памяти Никиты Симоняна

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фильм "Золотой дубль", посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР и СССР Никиты Симоняна, выйдет в сети 26 марта, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

« "Фильм, посвященный памяти Никиты Павловича Симоняна, великого футболиста и тренера, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР и СССР, станет доступен подписчикам 26 марта", - говорится в сообщении.

В основе сюжета один из сложнейших, но знаковых этапов тренерской карьеры Симоняна. Именно под его руководством футбольный клуб "Арарат" смог добиться высшего результата в истории советского футбола - сделать "золотой дубль", став в один год и чемпионом СССР, и обладателем кубка СССР.

Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев, также в фильме сыграли Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян, Анатолий Котенев и другие. Режиссером выступил Мгер Мкртчян.

Генеральный продюсер Валерий Саарян назвал Симоняна человеком редкой скромности, которая всегда отличает по-настоящему великих людей, но которая стала причиной долгих переговоров для получения его согласия на фильм.

"Он поддерживал нас на протяжении всего съёмочного процесса - разговором, советом, доверием. Его благословение заключалось именно в этом доверии и той свободе, которую он нам дал", - рассказал Саарян.

Симонян отметил, что был искренне удивлен, когда ему предложили идею этого фильма, но выразил надежду на то, что эта история станет мотивацией для молодых футболистов, которые мечтают о больших победах.

"Прошло очень много времени: 50 лет - это огромный срок. Единственное, чего бы я хотел пожелать - это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему", - подчеркнул тренер.

Бероев отметил, что после изучения биографии Симоняна и личного знакомства невозможно было не стать защитником его образа.

"В Никите Павловиче я увидел не только выдающегося футболиста, но и человека обаятельного, с большим сердцем и тонким юмором. Это человек с позицией, которую он не боялся доносить людям вне зависимости от чинов и рангов", - добавил Бероев.

В пресс-службе уточнили, что Симонян не успел увидеть финальную версию картины, но по словам актеров, его присутствие в ней ощущается до сих пор.

"Никита Павлович - легенда. Он - это некое сочетание между книгой, которую можно только прочитать, и человеком, с кем можно запросто пообщаться о жизни". - заключил режиссер.

Симонян в качестве игрока становился четырехкратным чемпионом СССР в составе московского "Спартака" (1952, 1953, 1956, 1958) и двукратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958). В составе сборной СССР стал Олимпийским чемпионом 1956 года.