СМИ: в Швейцарии отклонили жалобу "Газпрома" на постановление "Нафтогаза"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд в Швейцарии отклонил жалобу "Газпрома" на постановление выплатить 1,37 миллиарда долларов "Нафтогазу" из-за транзита газа через Украину, пишет ресурс Суд в Швейцарии отклонил жалобу "Газпрома" на постановление выплатить 1,37 миллиарда долларов "Нафтогазу" из-за транзита газа через Украину, пишет ресурс Global Arbitration Review (GAR), являющийся ведущим источником новостей и информации о международном арбитраже.

"Швейцарский федеральный суд отклонил ходатайство " Газпрома " об отмене решения Международного арбитражного суда, обязывающего его выплатить украинской государственной компании " Нафтогаз " 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с контрактом на транзит российского газа через Украину", - говорится в сообщении. РИА Новости направило запрос в "Газпром".

В июне 2025 года петербургский арбитражный суд в качестве обеспечительных мер запретил "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против "Газпрома", связанные с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, в том числе и решения в отношении имущества российского газового концерна. Также наложен запрет на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом.

При этом позднее в этом же месяце украинский "Нафтогаз" заявил, что направляет платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе

В январе 2024 года арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже.

Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты . Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей.

В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена "Нафтогазу Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже примерно до 1,351 миллиарда долларов.

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР ). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа".

"Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг.