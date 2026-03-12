НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила об изменении наказания для "Оттавы Сенаторз" по делу об обмене Евгения Дадонова между "Вегас Голден Найтс" и "Анахайм Дакс".
В 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм" из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с "Оттавой", заключенный в октябре 2020 года. Как отмечал ESPN, российский хоккеист был уверен, что предоставил перечень запрещенных для совершения обмена клубов до 1 июля 2021 года, однако после перехода игрока в "Вегас" 28 июля 2021 года "Оттава" не сообщила о существовании списка ни его новой команде, ни НХЛ. За это в 2023 году лига лишила "Оттаву" права выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 годов за срыв обмена.
Обновленное наказание для "Сенаторз" теперь будет заключаться в лишении права выбора в первом раунде 2026 года в пользу права выбрать 32-м номером на драфте НХЛ 2026 года. Также клубу не будет разрешено обменивать или передавать право на 32-й пик на драфте 2026 года. Кроме того "Оттава" также будет обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (около 734 тысяч долларов США).
Штраф будет направлен в спонсируемую НХЛ благотворительную организацию, которая занимается укреплением сообществ и улучшении уровня жизни в стране.
Дадонову 37 лет, на данный момент он выступает в составе "Нью-Джерси Девилз", куда перешел в июле 2025 года, подписав контракт на один сезон. Россиянин провел 18 матчей в текущем регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями. Также Дадонов выступал в НХЛ за "Флориду Пантерз", "Оттаву", "Вегас", "Монреаль Канадиенс" и "Даллас Старз". В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.