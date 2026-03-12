Рейтинг@Mail.ru
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова
Хоккей
Хоккей
 
17:52 12.03.2026 (обновлено: 18:00 12.03.2026)
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила об изменении наказания для "Оттавы Сенаторз" по делу об обмене Евгения Дадонова между "Вегас Голден... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
евгений дадонов
оттава сенаторз
вегас голден найтс
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
вокруг спорта
https://ria.ru/20260312/khokkey-2080113088.html
НХЛ оштрафовала "Оттаву" по делу об обмене Дадонова

НХЛ оштрафовала "Оттаву" на $734 тыс по делу об обмене Дадонова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила об изменении наказания для "Оттавы Сенаторз" по делу об обмене Евгения Дадонова между "Вегас Голден Найтс" и "Анахайм Дакс".
В 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм" из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с "Оттавой", заключенный в октябре 2020 года. Как отмечал ESPN, российский хоккеист был уверен, что предоставил перечень запрещенных для совершения обмена клубов до 1 июля 2021 года, однако после перехода игрока в "Вегас" 28 июля 2021 года "Оттава" не сообщила о существовании списка ни его новой команде, ни НХЛ. За это в 2023 году лига лишила "Оттаву" права выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 годов за срыв обмена.
Обновленное наказание для "Сенаторз" теперь будет заключаться в лишении права выбора в первом раунде 2026 года в пользу права выбрать 32-м номером на драфте НХЛ 2026 года. Также клубу не будет разрешено обменивать или передавать право на 32-й пик на драфте 2026 года. Кроме того "Оттава" также будет обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (около 734 тысяч долларов США).
Штраф будет направлен в спонсируемую НХЛ благотворительную организацию, которая занимается укреплением сообществ и улучшении уровня жизни в стране.
Дадонову 37 лет, на данный момент он выступает в составе "Нью-Джерси Девилз", куда перешел в июле 2025 года, подписав контракт на один сезон. Россиянин провел 18 матчей в текущем регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями. Также Дадонов выступал в НХЛ за "Флориду Пантерз", "Оттаву", "Вегас", "Монреаль Канадиенс" и "Даллас Старз". В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россиянин избил одноклубника Овечкина. "Вашингтон" потерпел громкий провал
Вчера, 06:05
 
ХоккейЕвгений ДадоновОттава СенаторзВегас Голден НайтсАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)СпортВокруг спортаскандал
 
