Рейтинг@Mail.ru
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/shest-2080362123.html
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом на соревнованиях легкоатлетического Мирового тура в закрытых помещениях в шведской... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T23:21:00+03:00
2026-03-12T23:21:00+03:00
спорт
токио
арман дюплантис
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915197214_0:181:1031:761_1920x0_80_0_0_78eb85c4c863070d54fecb720068eb7f.jpg
https://ria.ru/20260310/basketbol-2079607109.html
токио
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915197214_0:85:1031:858_1920x0_80_0_0_e858872051c50ff058c8f8f74490333b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, токио, арман дюплантис, легкая атлетика
Спорт, Токио, Арман Дюплантис, Легкая атлетика
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

© Фото : Соцсети спортсменаАрман Дюплантис
Арман Дюплантис - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Арман Дюплантис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Швед Арман Дюплантис в 15-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом на соревнованиях легкоатлетического Мирового тура в закрытых помещениях в шведской Уппсале.
Швед в четверг покорил планку на высоте 6 метров 31 сантиметр. Дюплантис обновил собственный мировой рекорд (6,30 м), установленный 15 сентября 2025 года на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.
Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Гилджес-Александер повторил рекорд НБА, принадлежащий Уилту Чемберлену
10 марта, 08:08
 
СпортТокиоАрман ДюплантисЛегкая атлетика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала