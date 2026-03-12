Рейтинг@Mail.ru
11:50 12.03.2026
Серебро ОИ добавило мотивации, заявил ски-альпинист Филиппов
Серебро ОИ добавило мотивации, заявил ски-альпинист Филиппов

© AP Photo / Gabriele FacciottiНикита Филиппов на церемонии награждения
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Никита Филиппов на церемонии награждения. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что завоевание серебра на Олимпиаде в Италии добавило ему мотивации на следующие Игры.
В феврале на Олимпиаде Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. Позднее на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане он стал победителем в данной дисциплине. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
"Считаю, что сделал максимум. Второе и четвертое места считаются самыми обидными. Но мне не было обидно, это первая олимпийская медаль. Если бы взял золото, было бы меньше мотивации на следующие Игры. А так - шаг за шагом иду к цели. Как минимум четыре года придется еще побегать, а не заканчивать в 23 года", - сказал Филиппов журналистам.
"Осознал все не в первый день. Сначала не верил, что заслужил эту медаль, но через пару дней понял, что ее никто не отберет. Сезон был нелегкий, разные травмы, приходилось адаптироваться. Эмоции уже подулеглись, но все равно остаются. У меня больше эмоций от олимпийского серебра, чем от золота чемпионата Европы. В Италии это было больше как показательное выступление. Настоящий ски-альпинизм – это горные перевалы, спуски и подъемы вне трасс. Спринт – для Олимпиады. Зрелищно, динамично, быстро. Продолжим развивать наш вид спорта, чтобы индивидуальная гонка тоже вошла в программу Игр. Это уже вне трасс, фрирайд", – добавил спортсмен.
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46
 
