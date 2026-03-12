Серебро ОИ добавило мотивации, заявил ски-альпинист Филиппов

"Считаю, что сделал максимум. Второе и четвертое места считаются самыми обидными. Но мне не было обидно, это первая олимпийская медаль. Если бы взял золото, было бы меньше мотивации на следующие Игры. А так - шаг за шагом иду к цели. Как минимум четыре года придется еще побегать, а не заканчивать в 23 года", - сказал Филиппов журналистам.