17:18 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/samolet-2080279020.html
Самолет из Вены пересек границу с Россией на фоне встречи Гросси и Лихачева
в мире
вена
россия
псковская область
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Самолет из Вены пересек границу с Россией на фоне встречи Гросси и Лихачева

Самолет из Вены пересек границу с Россией на фоне встречи Гросси с Лихачевым

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самолет из Вены пересек границу с РФ на фоне предстоящей встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Самолет Bombardier Global Express с бортовым номером D-AFAO, вылетевший из аэропорта Вены, в 17.12 мск пересек границу с Псковской областью со стороны Латвии.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Лихачев рассказал о возвращении еще 150 россиян с АЭС "Бушер"
