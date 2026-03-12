Самолет из Вены пересек границу с Россией на фоне встречи Гросси и Лихачева

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самолет из Вены пересек границу с РФ на фоне предстоящей встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.