Рожков рассказал, как выберут знаменосцев сборной России на Паралимпиаде
15:14 12.03.2026
Рожков рассказал, как выберут знаменосцев сборной России на Паралимпиаде
Рожков рассказал, как выберут знаменосцев сборной России на Паралимпиаде
павел рожков
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
павел рожков, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Павел Рожков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков рассказал, как выберут знаменосцев сборной России на Паралимпиаде

Церемония открытия Паралимпиады - 2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Знаменосцев сборной России, которые будут нести национальный флаг на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, выберут по спортивному принципу, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. На счету национальной команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
"Было совещание, все попросили перенести решение по знаменосцам на 14 марта. Могут нести мальчик и девочка, будем принимать решение по спортивному принципу", - сказал Рожков журналистам.
Павел Рожков
Паралимпийский комитет России (ПКР)
Паралимпийские игры
 
