Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне стали укладывать детей спать в семь раз чаще под звуки "белого шума", нежели под традиционные колыбельные песни, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено ко Всемирному дню сна, который отмечается каждую пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году праздник выпал на 13 марта.
"Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент ("белый шум" - ред.) оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность "белого шума" выросла и год к году на 16%", - говорится в сообщении.
Так, аналитики отметили, что главные ценители "белого шума" проживают в Саратовской области
. Чувашская Республика
и Забайкальский край
заняли второе и третье место соответственно. "Белый шум" также предпочитают в Калужской области
и Приморском крае
.
Придерживаются традиций и укладывают детей спать под колыбельные чаще всего в Иркутской области
, Санкт-Петербурге
и прилегающих к нему территориях, а также в Чувашии, Сахалинской области
и Забайкальском крае.
"Самыми популярными звуковыми дорожками в разделе "Белый шум" стал одноименный базовый трек длиною в две минуты и его удлиненная версия с часовым хронометражем. Далее - записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя", - добавляется в сообщении.
Самыми популярными колыбельными стали "Сплюшка", "Спи, Котик мой", "В доме уснула большая семья", "Мамино сердце", "Котя, котенька-коток", "Колыбельная медведицы", "Колыбельная" - "Три кота", "Звездочка
" -"Маша и медведь
", "В комнате горит свет" и "Спи, моя радость, усни".