Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум" - РИА Новости, 12.03.2026
09:08 12.03.2026
Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум"
Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум" - РИА Новости, 12.03.2026
Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум"
Россияне стали укладывать детей спать в семь раз чаще под звуки "белого шума", нежели под традиционные колыбельные песни, следует из результатов исследования... РИА Новости, 12.03.2026
общество
забайкальский край
саратовская область
чувашская республика (чувашия)
забайкальский край
саратовская область
чувашская республика (чувашия)
общество, забайкальский край, саратовская область, чувашская республика (чувашия)
Общество, Забайкальский край, Саратовская область, Чувашская Республика (Чувашия)
Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум"

РИА Новости: в РФ стали укладывать детей спать под "белый шум" в семь раз чаще

© iStock.com / AleksandarNakicРебенок спит в кроватке
Ребенок спит в кроватке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© iStock.com / AleksandarNakic
Ребенок спит в кроватке . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне стали укладывать детей спать в семь раз чаще под звуки "белого шума", нежели под традиционные колыбельные песни, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено ко Всемирному дню сна, который отмечается каждую пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году праздник выпал на 13 марта.
3 марта, 02:41
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
3 марта, 02:41
"Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент ("белый шум" - ред.) оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность "белого шума" выросла и год к году на 16%", - говорится в сообщении.
Так, аналитики отметили, что главные ценители "белого шума" проживают в Саратовской области. Чувашская Республика и Забайкальский край заняли второе и третье место соответственно. "Белый шум" также предпочитают в Калужской области и Приморском крае.
Придерживаются традиций и укладывают детей спать под колыбельные чаще всего в Иркутской области, Санкт-Петербурге и прилегающих к нему территориях, а также в Чувашии, Сахалинской области и Забайкальском крае.
"Самыми популярными звуковыми дорожками в разделе "Белый шум" стал одноименный базовый трек длиною в две минуты и его удлиненная версия с часовым хронометражем. Далее - записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя", - добавляется в сообщении.
Самыми популярными колыбельными стали "Сплюшка", "Спи, Котик мой", "В доме уснула большая семья", "Мамино сердце", "Котя, котенька-коток", "Колыбельная медведицы", "Колыбельная" - "Три кота", "Звездочка" -"Маша и медведь", "В комнате горит свет" и "Спи, моя радость, усни".
25 февраля, 04:23
Врач рассказал, можно ли спать днем
25 февраля, 04:23
 
ОбществоЗабайкальский крайСаратовская областьЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
