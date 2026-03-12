Россияне стали чаще укладывать детей спать под "белый шум"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне стали укладывать детей спать в семь раз чаще под звуки "белого шума", нежели под традиционные колыбельные песни, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.

Исследование было проведено ко Всемирному дню сна, который отмечается каждую пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году праздник выпал на 13 марта.

"Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент ("белый шум" - ред.) оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность "белого шума" выросла и год к году на 16%", - говорится в сообщении.