Тренер сборной Швеции Поттер продлил контракт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шведский футбольный союз объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером национальной сборной англичанином Грэмом Поттером до 2030 года.

В октябре Поттер сменил отправленного в отставку датчанина Йон-Даля Томассона, подписав контракт на период оставшихся матчей сборной Швеции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и плей-офф за выход на турнир.

Шведы участвуют в стыковых матчах за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира. Команда сыграет против сборной Украины 26 марта и в случае победы встретится с победителем матча между сборными Польши и Албании.