Тренер сборной Швеции Поттер продлил контракт
Тренер сборной Швеции Поттер продлил контракт - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Тренер сборной Швеции Поттер продлил контракт
12.03.2026
футбол
швеция
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шведский футбольный союз объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером национальной сборной англичанином Грэмом Поттером до 2030 года.
В октябре Поттер сменил отправленного в отставку датчанина Йон-Даля Томассона, подписав контракт на период оставшихся матчей сборной Швеции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и плей-офф за выход на турнир.
Шведы участвуют в стыковых матчах за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира. Команда сыграет против сборной Украины 26 марта и в случае победы встретится с победителем матча между сборными Польши и Албании.
Поттеру 50 лет. Ранее он тренировал шведский "Эстерсунд
", английские "Суонси", "Брайтон
", "Челси
" и "Вест Хэм". В 2016 и 2017 годах Поттер признавался лучшим тренером в Швеции.