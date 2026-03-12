Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
15:48 12.03.2026
Тренер сборной Швеции Поттер продлил контракт
швеция
Футбол, Швеция
© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"Главный тренер "Челси" Грэм Поттер
© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Шведский футбольный союз объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером национальной сборной англичанином Грэмом Поттером до 2030 года.
В октябре Поттер сменил отправленного в отставку датчанина Йон-Даля Томассона, подписав контракт на период оставшихся матчей сборной Швеции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и плей-офф за выход на турнир.
Шведы участвуют в стыковых матчах за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира. Команда сыграет против сборной Украины 26 марта и в случае победы встретится с победителем матча между сборными Польши и Албании.
Поттеру 50 лет. Ранее он тренировал шведский "Эстерсунд", английские "Суонси", "Брайтон", "Челси" и "Вест Хэм". В 2016 и 2017 годах Поттер признавался лучшим тренером в Швеции.
ФутболШвеция
 
