Миронов предложил установить единый критерий для помощи многодетным - РИА Новости, 12.03.2026
02:33 12.03.2026 (обновлено: 02:34 12.03.2026)
Миронов предложил установить единый критерий для помощи многодетным
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единый федеральный критерий для признания российских семей многодетными и предоставления федеральных льгот.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона закрепляет на уровне Федерального закона единый на всей территории Российской Федерации статус многодетных семей, а также предоставляемые таким семьям социальные гарантии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается ввести единый федеральный критерий для признания российских семей многодетными.
"Нужно раз и навсегда установить, что это семья с тремя и более детьми до достижения младшим ребёнком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии получения образования на дневном факультете", – считает лидер партии.
Он отметил, что сегодня во всех регионах России многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей. "Но это единственное общее для всех субъектов условие, и расхождения начинаются уже в вопросе о верхней планке возраста детей, после достижения которой семья теряет и статус, и льготы", – указал Миронов.
В законопроекте "Справедливой России", по его словам, говорится, что все многодетные семьи должны получать единые федеральные социальные льготы.
"Мы считаем, что они не должны зависеть от критериев нуждаемости или дохода семьи. Многодетные семьи – основа и надежда нашей демографии. Они не должны ничего доказывать, они уже помогли в решении важнейшей для страны задачи, внесли свой вклад в демографический рост. И такие семьи должны получать безусловную поддержку государства", – добавил парламентарий.
Миронов уточнил, что список предлагаемых льгот довольно большой: это 50% скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатные рецептурные лекарства детям до 6 лет, бесплатный проезд до 18 лет на внутригородском транспорте, в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.
Кроме того, он сообщил, что многодетные семьи должны иметь возможность по всей России бесплатно парковать свой автомобиль на платных парковках, и их нужно освободить от уплаты транспортного налога.
"Многодетным семьям нужно в приоритетном порядке предоставлять места в детских садах. У них должно быть право на первоочередной приём в государственных и муниципальных поликлиниках. У детей в школах – бесплатное двухразовое питание, бесплатная школьная форма и спортивная одежда, а также бесплатное посещение кружков, спортивных секций, музеев, выставок, парков культуры и отдыха", – сказал политик.
В дополнение к этому, по мнению Миронова, региональные власти должны помогать многодетным семьям с землёй и стройматериалами для дачного строительства, в организации фермерских хозяйств и малых предприятий.
"Власти должны предоставлять им налоговые льготы, безвозмездную материальную помощь или беспроцентные ссуды в виде стартового капитала для развития собственного дела", – подытожил он.
