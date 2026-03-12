Рейтинг@Mail.ru
Польша была хабом переправки женщин для сети Эпштейна, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2026
15:33 12.03.2026
Польша была хабом переправки женщин для сети Эпштейна, сообщил источник
Польша была хабом переправки женщин для сети Эпштейна, сообщил источник
в мире
польша
сша
восточная европа
джеффри эпштейн
в мире, польша, сша, восточная европа, джеффри эпштейн
В мире, Польша, США, Восточная Европа, Джеффри Эпштейн
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша была хабом переправки женщин для сети сексуальной эксплуатации скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре республики.
Национальная прокуратура Польши ранее сообщила, что начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна.
"Имеющиеся материалы указывают на то, что Польша стала ключевым хабом в международной сети сексуальной эксплуатации, организованной Джеффри Эпштейном. Многое указывает, что именно через польскую территорию проходили маршруты вербовки и транспортировки женщин из Восточной Европы в США и другие страны", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, предварительные материалы расследования, в частности свидетельства жертв, показывают, что Польша использовалась как стратегическая "транзитная точка", где организаторы сети находили уязвимых женщин, обещая им работу или обучение за границей, а затем переправляли их в условия сексуальной эксплуатации.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобные маршруты были частью сложной международной системы, где легальные границы, бюрократические лазейки и доверие к посредникам превращали страну в "эффективный узел для глобальной торговли людьми".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В миреПольшаСШАВосточная ЕвропаДжеффри Эпштейн
 
 
