Польша была хабом переправки женщин для сети Эпштейна, сообщил источник

ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша была хабом переправки женщин для сети сексуальной эксплуатации скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре республики.

Национальная прокуратура Польши ранее сообщила, что начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна

"Имеющиеся материалы указывают на то, что Польша стала ключевым хабом в международной сети сексуальной эксплуатации, организованной Джеффри Эпштейном. Многое указывает, что именно через польскую территорию проходили маршруты вербовки и транспортировки женщин из Восточной Европы США и другие страны", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, предварительные материалы расследования, в частности свидетельства жертв, показывают, что Польша использовалась как стратегическая "транзитная точка", где организаторы сети находили уязвимых женщин, обещая им работу или обучение за границей, а затем переправляли их в условия сексуальной эксплуатации.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные маршруты были частью сложной международной системы, где легальные границы, бюрократические лазейки и доверие к посредникам превращали страну в "эффективный узел для глобальной торговли людьми".