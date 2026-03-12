Рейтинг@Mail.ru
Царукян досрочно победил Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии
08:21 12.03.2026
Царукян досрочно победил Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над британцем Мухаммадом Мокаевым на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
https://ria.ru/20260301/tsarukyan-2077605483.html
Царукян досрочно победил Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии

Царукян одолел экс-бойца UFC Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии

© Фото : UFC RussiaРоссийский боец UFC Арман Царукян
Российский боец UFC Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : UFC Russia
Российский боец UFC Арман Царукян . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над британцем Мухаммадом Мокаевым на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро.
Схватка прошла по правилам грэпплинга и завершилась досрочной победой Царукяна удушающим приемом за 2 минуты 14 секунд до конца десятиминутного поединка.
Изначально в рамках турнира должен был состояться реванш между Царукяном и американцем Джорджио Пулласом, которого россиянин 1 марта победил на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США). После поединка Царукян повалил соперника и нанес ему несколько ударов, что спровоцировало массовую потасовку с участием более чем десяти человек. Генеральный директор RAF Чед Бронштейн позднее сообщил, что реванш между бойцами состоится на турнире промоушена, который пройдет 28 марта.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
Мокаеву 25 лет, он одержал в профессиональных ММА 16 побед в 16 боях, еще один поединок признан несостоявшимся. В июле 2024 года генеральный директор UFC Дэйна Уайт объявил, что контракт с британцем не будет продлен.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
1 марта, 09:45
 
