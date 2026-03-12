Рейтинг@Mail.ru
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/peterburg-2080217873.html
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге - РИА Новости, 12.03.2026
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге
Новый температурный рекорд установлен в четверг в Санкт-Петербурге, где в центре воздух прогрелся более чем до плюс 10 градусов и потепление продолжается,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:52:00+03:00
2026-03-12T13:52:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080156746_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_6501504e12c46711929bb60a2d220e53.jpg
https://ria.ru/20260311/moskva-2080076527.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080156746_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_13d2dc9d8c3937840d00076e685c2fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге

Колесов: в Петербурге установлен температурный рекорд, выше плюс 10 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Девушка на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Девушка на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Новый температурный рекорд установлен в четверг в Санкт-Петербурге, где в центре воздух прогрелся более чем до плюс 10 градусов и потепление продолжается, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Температура воздуха в центре Санкт-Петербурга уже выше плюс 10 градусов, так что рекорд дня давно перекрыт. Но вот и солнце в городе показалось, так что прогрев продолжится градусов до плюс 12", – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил синоптик, предыдущий температурный рекорд (плюс 7,3 градуса) в Петербурге был зафиксирован 12 марта 1921 года.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 11 градусов, скорость южного ветра не превышает пяти метров в секунду.
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
11 марта, 22:51
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала