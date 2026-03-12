https://ria.ru/20260312/peterburg-2080217873.html
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге - РИА Новости, 12.03.2026
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге
Новый температурный рекорд установлен в четверг в Санкт-Петербурге, где в центре воздух прогрелся более чем до плюс 10 градусов и потепление продолжается,... РИА Новости, 12.03.2026
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Новый температурный рекорд установлен в четверг в Санкт-Петербурге, где в центре воздух прогрелся более чем до плюс 10 градусов и потепление продолжается, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Температура воздуха в центре Санкт-Петербурга
уже выше плюс 10 градусов, так что рекорд дня давно перекрыт. Но вот и солнце в городе показалось, так что прогрев продолжится градусов до плюс 12", – написал он в своем Telegram-канале
.
Как уточнил синоптик, предыдущий температурный рекорд (плюс 7,3 градуса) в Петербурге был зафиксирован 12 марта 1921 года.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 11 градусов, скорость южного ветра не превышает пяти метров в секунду.